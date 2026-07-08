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Poletni miks

Danes v Poletnem miksu ...

Sara Terpin bralce vodi v Vodnjan, Bojan Brezigar v Boston, Ervin Hladnik Milharčič pa na Orient

Spletno uredništvo |
Svet |
8. jul. 2026 | 10:18
    Danes v Poletnem miksu ...
    Cerkev svete Margarete v Vodnjanu v senci mogočnega hrasta( Carlo Ghio )
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V Boston, Vodnjan in na Orient. Vsepovsod je mogoče odpotovati med stranmi današnjega, sredinega, Poletnega miksa. Sara Terpin v svojih Potepanjih bralce vabi v Istrski Vodnjan, kjer v mestnem jedru kraljujejo labirinti ozkih uličic. Bojan Brezigar se predstavlja s potopisom iz Bostona, najbolj »evropskega mesta« v Združenih državah Amerike. Na druge poti bo bralce popeljala pripoved novinarja Ervina Hladnika Milharčiča: njegov potopisni esej Pot na Orient (Beletrina, 2009) bomo do jeseni poobjavili v celoti. Ljubitelji pustolovščin pa bodo uživali ob branju stripa Alma M. Karlin, svetovljanka iz province. Brbončice bralcev pa Toni Gomišček danes razvaja s pripovedjo o kulinaričnih specialitetah Barcelone, mesta, od koder so kolesarji krenili na Dirko po Franciji.

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