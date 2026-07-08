Danes v Poletnem miksu ...

V Boston, Vodnjan in na Orient. Vsepovsod je mogoče odpotovati med stranmi današnjega, sredinega, Poletnega miksa. Sara Terpin v svojih Potepanjih bralce vabi v Istrski Vodnjan, kjer v mestnem jedru kraljujejo labirinti ozkih uličic. Bojan Brezigar se predstavlja s potopisom iz Bostona, najbolj »evropskega mesta« v Združenih državah Amerike. Na druge poti bo bralce popeljala pripoved novinarja Ervina Hladnika Milharčiča: njegov potopisni esej Pot na Orient (Beletrina, 2009) bomo do jeseni poobjavili v celoti. Ljubitelji pustolovščin pa bodo uživali ob branju stripa Alma M. Karlin, svetovljanka iz province. Brbončice bralcev pa Toni Gomišček danes razvaja s pripovedjo o kulinaričnih specialitetah Barcelone, mesta, od koder so kolesarji krenili na Dirko po Franciji.