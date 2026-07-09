Danes v Poletnem miksu

Tudi četrtkov Primorski dnevnik ponuja zanimive vsebine na straneh Poletnega miksa. Ob običajnih podlistkih Pot na Orient Ervina Hladnika Milharčiča in stripu o Almi M. Karlin prihajajo danes na svoj račun tudi otroci. Fjona Mezgec je pripravila stran, namenjeno njim, na kateri lahko preberejo del pravljice o zmaju Čuvaju in rešijo nekaj igric. Toni Gomišček se je v rubriki Kruh naš vsakdanji razpisal o bageti, Marko Gavriloski Tretjak pa v vrtnarski rubriki Na napačni strani hiše piše o karjoli. Sledi tudi tretji del reportaže iz Bostona izpod peresa Bojana Brezigarja.