Pri Rudi se je prevrnila cisterna s 30.000 litri goriva

Pri Rudi se je danes zjutraj prevrnila cisterna, ki je prevažala 17.000 litrov bencina in 13.000 litra dizla. Od 6. ure so tako na kraju gasilci iz Červinjana in druge specializirane enote z gasilskim vozilom in novo cisterno.

Na cesti se je prevrnil tovornjak, voznik pa je sam izstopil iz vozila, so pa ga vseeno odpeljali v bolnišnico na preglede. Do razlitja goriva ni prišlo, gasilci pa so začeli prečrpavati gorivo prevrnjene cisterne v prazno, ki so jo pripeljali na kraj nesreče. To zahtevno delo otežkočajo visoke temperature in položaj vozila, ki se je popolnoma prevrnila. Cesta bo ostala zaprta za promet, dokler gasilci ne bodo končali z delom.