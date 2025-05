»Življenjski« Vasco z aktualnim pogledom v svet

Vasco je že v prejšnjih mesecih na družbenih omrežjih napovedoval, da bo letošnja turneja potekala v znamenju besede »življenje«, ki je večkrat tudi neposredno prisotna v njegovih uspešnicah. In ni slučaj, da je torkov koncert v Bibioneju začel s pesmijo Vita spericolata, eno izmed simboličnih pesmi njegovega glasbenega ustvarjanja, ki je postala tudi pesem generacije mladostnikov. Vasco je pevec, a najprej človek, tako da se pri izbiri letošnjih pesmi ni mogel izogniti analizi svetovnega dogajanja in tako izbral nekatere pesmi, ki so, glede na tragično dogajanje v Palestini in na drugih predelih sveta, zelo aktualne.

Za letošnje nastope je veliko črpal iz repertoarja pesmi 90. let prejšnjega stoletja in novega tisočletja (Sono innocente ma, Manifesto futurista della nuova umanità, Vivere, Gli spari sopra, Quante volte, Un gran bel film, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, Basta poco, Siamo qui, Io perderò, Rewind, E adesso che tocca a me, Senza parole, Sally in Se ti potessi dire), in morda nekaterih taka izbira ni povsem prepričala, a gre najbrž za generacijsko gledanje na zadevo. Mlajšim je najbrž taka izbira bila po godu.

Manj je bilo uspešnic iz osemdesetih let (Valium, Ed il tempo crea eroi, Va bene così, Una canzone per te in seveda klasiki kot C’è chi dice no, Siamo solo noi, že omenjena Vita spericolata, Canzone in zaključna Albachiara), za marsikoga najbolj pristnega, plodnega in uspešnega Vascovega ustvarjanja.

Odlična spremljevalna zasedba (Stef Burns, Vince Pastano, Antonello D’Urso, Andrea Torresani, Alberto Rocchetti, Roberta Montanari, Donald Renda, Andrea Ferrario, Tiziano Bianchi, Roberto Solimando) je prisotnim zagotavljala vrhunsko rock doživetje. V dveh dneh je Bibione znova preplavilo 55.000 navdušenih Vascovih oboževalcev.