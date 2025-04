Znani nominiranci za letošnjo Cankarjevo nagrado

Znani so nominiranci za letošnjo Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta. V ožji izbor so se s svojimi deli uvrstili Milan Dekleva, Feri Lainšček, Barbara Korun, Nataša Kramberger in Muanis Sinanović. Nagrado bodo po tradiciji podelili maja na Vrhniki.

Za nagrado so nominirani Milan Dekleva z romanom Lističi, Feri Lainšček z romanom Kurja fizika, Barbara Korun s pesniško zbirko Vnazaj, Nataša Kramberger z delom Po vsej sili živ ter Muanis Sinanović z esejem Vse luči, je objavljeno na spletni strani nagrade. Po dve deli sta izšli pri založbah Pivec in Beletrina ter eno pri založbi Goga.

Nominirance je izbirala komisija, v kateri so Mateja Pezdirc Bartol kot predsednica ter člani Alenka Koron, Simona Semenič, Igor Divjak in Tomaž Toporišič.

Med prijavljenimi deli tokrat ni bilo nobenega dramskega dela, opazen pa je tudi prodor avtorjev oziroma avtoric mlajše generacije, je ob letošnjem izboru po poročanju Dnevnika pojasnila Pezdirc Bartol. Po njenih besedah so sicer tudi letos imeli opraviti s precej kakovostnim in raznovrstnim naborom del različnih zvrsti in žanrov.

»To splošno visoko raven prispelih kandidatur lahko deloma pripišemo tudi uredništvom založb, ki del selekcije opravijo že same, saj na razpis pošljejo predvsem tista dela, ki jih prepoznajo kot dovolj kakovostna. Delo žirije je s tem do neke mere olajšano, seveda pa ni izbor peterice nominirancev zaradi tega nič bolj preprost; navsezadnje ni tako lahko presojati med deli, ki odražajo res pestro paleto vsebin, žanrov in zvrsti,« je povedala predsednica.

Nagrado, ki bo predvidoma znašala 8000 evrov, bodo podelili 29. maja v Cankarjevem domu na Vrhniki. Ta je skupaj z občino donator nagrade, ki jo sicer okrog Cankarjevega rojstnega dneva, 10. maja, podeljujejo njeni ustanovitelji Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Lani jo je dobil Denis Škofič za pesniško zbirko Tuskulum.