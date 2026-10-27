Obsojajo nespoštovanje dvojezičnosti

Italijanska unija in vladni urad sta obsodila pomanjkanje dvojezičnosti na nedeljski proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru. Vladni urad za komuniciranje je krivdo pripisal režiserki Katji Pegan, ta pa je opozorila na protokolarne težave. Krajevna skupnost je inšpektorjem že podala uradno prijavo.

Koordinator Italijanske unije za Koper Maurizio Tremul je dogodek ob dnevu suverenosti označil za izjemno pomemben zaradi praznovanja slovenske samostojnosti in vstopanja v demokratično Evropo. Italijanska manjšina je po njegovih navedbah od predsednika vlade Janeza Janše in vseh ostalih udeležencev pričakovala dosledno upoštevanje dvojezičnosti, saj gre za vrednote demokratične Evrope. »Organizatorji so izpustili italijanski jezik in to predstavlja izgubljeno priložnost. Prav to proslavo bi morali izkoristiti za ponovno potrditev pluralistične Evrope ter spoštovanja pravic manjšin,« je dejal.

Urad vlade za narodnosti uradne prijave glede nedeljskega dogodka še nima, a odločno zagovarja rabo obeh jezikov na narodnostno mešanih območjih. Zakonodaja to področje ureja na visoki ravni, dvojezičnost pa po oceni urada predstavlja pomemben skupni dosežek slovenske družbe in obeh avtohtonih narodnih skupnosti ter jasen izraz kulture sobivanja. Vladni urad zato vse organizatorje javnih dogodkov poziva k doslednemu upoštevanju pisne in govorjene dvojezičnosti ne glede na odmevnost posameznega dogodka ali medijsko pozornost. Predstavniki urada bodo na pomen ustrezne rabe jezikov opozorili tudi organizatorje omenjene koprske proslave in pri tem poudarjajo nujnost vsakodnevnega spoštovanja pravic manjšin.

Koprska krajevna skupnost Center je zaradi kršitve občinskega odloka na državni proslavi že pred tem zahtevala inšpekcijski nadzor. Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju določa obvezno uporabo slovenskega in italijanskega jezika na javnih prireditvah in državnih proslavah. Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija je opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti. Od medobčinske uprave Istre pričakuje ustrezno ukrepanje.