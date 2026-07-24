Na ministrstvu razmišljajo o širitvi tržaškega prostocarinskega območja

Reforma italijanskega pristaniškega sistema, ki bi pristaniške uprave podredila novemu podjetju v javni lasti, bi olajšala življenje tudi tržaški luki. Še več, govor je celo o širitvi prostocarinskega območja tržaškega pristanišča. To je danes v Lloydovem stolpu v Trstu poudaril namestnik ministra za infrastrukture Mattea Salvinija Edoardo Rixi, ki je o reformi spregovoril z akterji v pristaniškem sistemu.

»Z reformo nočemo omejiti avtonomije, temveč hočemo dati na razpolago orodje za razvoj pristaniškega sistema. Italija naj končno postane pomorska država,«je poudaril Rixi in izpostavil, da bi družba z javno razvidnimi investicijskimi načrti lažje privabila naložbe in koordinirala pristanišča.

»Trst je nepogrešljiv del italijanskega sistema,« je dodal Rixi. Pohvalil je vlogo, ki jo igra Trst za vzhodno Evropo. To strateško prednost pa je treba ohraniti. Med ukrepi, o katerih razmišljajo, je zato širitev prostocarinskega območja tržaške luke. Po neuradnih virih naj bi se v desnosredinskih vrstah pripravljalo popravek reformi, ki bi vseboval to postavko. Podrobnosti zaenkrat niso znane, Rixi pa je poudaril, da delajo na tem. »Kot delamo tudi na adutih drugih luk. Zagotoviti moramo možnost, da se vlaga v te kraje.«