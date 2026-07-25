Na jahti veleposlanika ZDA, med ostrostrelci in protesti (VIDEO)

Šest palub, helikopter, 117 metrov dolžine in ocenjenena vrednost okoli 450 milijonov evrov. Megajahta Boardwalk ameriškega veleposlanika v Italiji Tilmana J. Fertitte je bila danes zvečer prizorišče sprejema za krajevne oblasti in podjetnike. Pred tem pa je veleposlanik na njej sprejel predstavnike nekaterih tržaških medijev in z njimi pokomentiral svojo diplomatsko misijo po Italiji ob 250-letnici ameriške nedovisnosti.

Izbira Trsta ni bila naključna, saj je tu že konec 18. stoletja deloval ameriški konzulat. Pristanišče je bilo takrat vabljivo za novo celino, danes pa prav tako, je prepričan Fertitta, ki verjame, da bi morali ameriški podjetniki več vlagati v italijansko prizovodnjo.

Protesti, ki spremljajo njegove obiske italijanskih mest, je označil kot del demokratične družbe. Zato ga najbrž niso zmotili niti prostestniki, ki so ga na tržaškem nabrežju pričakali z nedoumnim transaprentom Yankee go home. Kritični so bili zlasti do zunanje politike ZDA in njenega odnosa do palestinske tragedije.

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