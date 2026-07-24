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Kronika

Gostom točila lažni spritz aperol in ga mastno zaračunala

Finančni policisti iz Vidma so v kraju Lignano Sabbiadoro ovadili dva gostinca in zasegli 160 steklenic

Spletno uredništvo |
Lignano |
24. jul. 2026 | 17:11
    Gostom točila lažni spritz aperol in ga mastno zaračunala
    Finančni policisti so zasegli 160 steklenic neoriginalnih izdelkov (FINANČNA POLICIJA)
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Finančni policisti iz Vidma so v kraju Lignano Sabbiadoro ovadili dva gostinca zaradi poslovne goljufije. Gostom lokalov sta oglaševala spritz aperol, postregla pa sta jim pijačo z drugim alkoholnim izdelkom.

Finančni policisti so zasegli 160 steklenic neoriginalne pijače. Preiskava je pokazala, da je eden od dveh lokalov v računovodski dokumentaciji izrecno navajal omenjeno blagovno znamko, pri strežbi pa uporabljal drugo. Drugi gostinec je kozarec spritza aperol prodajal za deset evrov, kar je dvakrat več od običajne cene. Oba so finančni policisti ovadili.

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