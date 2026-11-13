Coach na jezikovnem treningu

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V napovedniku dogodka piše »Predavanje o toksičnih vedenjih in samozavesti bo vodila coach NN«. Ali v stavku lahko ohranimo besedo coach? Kako bi v slovenščini poimenovali žensko, ki se ukvarja s coachingom?

Ob angleški besedi coach bomo verjetno najprej pomislili na šport, saj jo najbolje poznamo v pomenu »trener«. Z razmahom na področju osebnega in poklicnega razvoja se je izraz uveljavil tudi za poimenovanje osebe, ki izvaja dejavnost, v angleščini imenovano coaching.

Definicij te dejavnosti je več, mi pa se bomo oprli na strokovni vir, Terminološki slovarček karierne orientacije iz leta 2011. Po njem je coaching »metoda individualnega razvoja posameznika oziroma spodbujanje razvoja posameznika s postavljanjem ustreznih vprašanj, ki povečujejo posameznikovo zavedanje o različnih vidikih obravnavne teme in odpirajo nove poglede na posameznikovo vedenje, stališča, lastnosti, vrednotenje itd.«. Ob iztočnici so navedeni tedaj izpričani izrazi kovčiranje, kovčing in trening, z opozorilom, da konsenza o slovenskem poimenovanju še ni.

O slovenski ustreznici za angleški termin coach so pozneje pisali v Terminološki svetovalnici. Skladno z napotki Slovenskega pravopisa avtorji odgovora predlagajo poslovenjena izraza kovčing za dejavnost in kovč za osebo. V odgovoru iz leta 2024 ugotavljajo, da sta se oba termina »v rabi do določene stopnje ustalila« in med primeri navajajo delo Kovčing in sistemska supervizija s srcem, rokami in razumom ter besedni zvezi izvršni kovčing in poslovni kovčing. Izraz kovč najdemo še v Slovarju družboslovne informatike, v katerem je opredeljen kot »svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem«. Za sodobni čas posebno relevantna sta e-kovč, ki »deluje po spletu« in virtualni kovč, tj. »elektronska simulacija kovča, ki s standardiziranimi odgovori pomaga stranki«.

Vendar se ob zapisu coach v napovedniku, ki ga navajate, lahko vprašamo, v kolikšni meri so se podomačene oblike zares uveljavile. Izvirni zapis najdemo v imenu Slovenskega coaching združenja ter v publikacijah o strokovnem in osebnem razvoju. V korpusu Gigafida je za coaching več kot 1000 zadetkov, za kovčing pa nobenega. Za kovč dobimo ducat zadetkov, a so med njimi napačni zapisi besed »kovček« in »kavč«.

Če povzamemo: dejavnosti ustrezata podomačeni zapis kovčing in izvirni coaching. Za osebo se v napovedniku lahko ohrani zapis coach, zlasti če se tako predstavlja predavateljica sama. Je pa dilemo glede ženskega poimenovanja mogoče rešiti tudi opisno: namesto neobičajne tvorjenke kovčinja se lahko uporabi opisna zveza, denimo izvajalka kovčinga oziroma izvajalka coachinga.