KRASno MARTINOVANJE 6.–15. november 2026

KRASno MARTINOVANJE bo med 6. in 15. novembrom 2026 znova povezalo lokalno ponudbo, tradicijo in druženje. Vinarji na območju občine Sežana bodo odprli vrata svojih kleti, spremljevalni program pa bo ponudil številne dogodke, delavnice in tradicionalna Martinova prizorišča v Sežani, Lipici, Dutovljah in Pliskovici. Rdeča nit dogajanja ostaja povezovanje ponudnikov ob Kraški vinski cesti s skupno željo po pristnem doživljanju bogastva Krasa. Posebno noto bo letošnjem martinovanju dodalo Kosovelovo leto s povsem novimi prepleti poezije, dediščine in kulinarike.

Vrhunec martinovanja z odprtimi kletmi, prizorišči in brezplačnimi avtobusi

Ob vrhuncu KRASnega MARTINOVANJA v soboto, 7. novembra, bodo vrata odprle številne vinske kleti, ki jih bodo z Martinovimi prizorišči po občini Sežana povezali brezplačni avtobusni prevozi. Martinova sobota se bo tradicionalno začela športno, s Tekaškim pozdravom jeseni v Lipici, nadaljevala pa s pestrim dogajanjem v Sežani, Dutovljah in Pliskovici. Obisk kleti bo priložnost za neposredno srečanje z vinarji, spoznavanje njihovih zgodb in načina dela ter pokušanje kraških vin. Posamezni ponudniki bodo vinsko izkušnjo dopolnili z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami in glasbo, raziskovanje kleti pa bo prvič mogoče tudi v kraški »Švici«, najvišje ležečem območju občine z izvrstnimi vini in peninami. Martinovo soboto v Sežani (šotor na Cesti na Polane) bo zaključil Martinov koncert, na katerem bodo za glasbeni vrhunec večera poskrbeli legendarni slovenski rockerji Big Foot Mama in Superstar Show z največjimi svetovnimi glasbenimi uspešnicami. Vstopnice so že v prodaji TUKAJ.

Kosovelovo leto na KRASnem MARTINOVANJU

Letošnje martinovanje v Kosovelovem letu vabi tudi k odkrivanju izjemne zapuščine Srečka Kosovela, Tomaja ter njegovega večnega navdiha – kraške pokrajine. Ob vrhuncu martinovanja 7. novembra pravljično doživetje Zlati čoln vabi na družinsko raziskovanje dela Kosovelove poti, ki je prežeta s Kosovelovimi zlatimi verzi in skrivnostnimi nalogami. Povsem novo doživetje Kraški verz. Kraški vrt. Kraško vino. prinaša posebno popotovanje skozi tri zgodbe Krasa: od Kosovelove domačije v Tomaju prek Botaničnega vrta Sežana do vinske kleti Vinakras skozi poezijo, naravo in izbrane vinske okuse.

KRASno MARTINOVANJE bomo v nedeljo, 15. novembra, zaključili z Vodenim ogledom Kosovelove domačije v Tomaju s spoznavanjem pesnikovega življenja, ustvarjanja ter interpretacij njegove izjemne zapuščine.

Več kot teden dogajanja s tradicionalnim blagoslovom mladega vina

KRASno MARTINOVANJE tudi letos presega okvir enodnevnega dogodka. Z vključevanjem vinarjev, gostincev, društev in drugih lokalnih ponudnikov ter povezovanjem različnih prizorišč krepi sodelovanje ob Kraški vinski cesti in obiskovalcem približuje Kras kot prostor kakovostnih lokalnih izdelkov in bogate tradicije. Blagoslov mladega vina bo tradicionalno potekal na Bunčetovi domačiji v Dutovljah (11. november ob 18. uri). Od 6. do 15. novembra se bodo zvrstili še Vodena degustacija kraških vin z Majdo Debevc - Teran izven okvirjev (6. november) v Skopem, Brunch med vinogradi v Koprivi (8. november), Likovna delavnica: WINE@ART – TERANELI (12. november) v Križu ter Ustvarjalna sobota v Botaničnem vrtu Sežana (14. november).

Vabljeni na martinovanje, kot ga zna pričarati le Kras. Podrobnejše informacije o dogajanju so na voljo tudi na spletni strani KRASno MARTINOVANJE.

KRASno MARTINOVANJE 2026 organizirata Občina Sežana in Media Team v sodelovanju s številnimi lokalnimi organizacijami in ponudniki.

Za dodatne informacije:

Tinkara Gulič, strokovna sodelavka za projekte in prireditve, Občina Sežana, e-naslov: tinkrara.gulic@sezana.si, tel. št.: 00386 41 304 997.