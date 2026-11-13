Pred umorom devetletnega sina obiskala policijsko postajo

Prav na dan, ko je umrl njen devetletni sin Giovanni, je Olena Stasjuk obiskala policijsko postajo v Miljah. Zanimalo jo je, kako poteka DNK-testiranje, saj je dvomila, da je Paolo Trame, uradno priznani oče dečka, tudi njegov biološki oče. Kaj je botrovalo temu obisku? In kaj pomenijo zapisi v rokovniku, v katerem so preiskovalci našli tudi seznam 19 filmskih naslovov? To so bila nekatera od vprašanj, ki so zaznamovala drugo obravnavo v procesu proti Stasjukovi, obtoženi umora sina. Sodni senat, ki mu predseduje Igor Maria Rifiorati, je prisluhnil sedmim pričam.

Tudi tokrat je bila v sodni dvorani navzoča obdolženka, ki je sicer zaprta na psihiatričnem oddelku zapora v Bologni. V družbi zastopnikov iz Bologne Giacinta Di Silveria in Raffaeleja Cionfolija je narok spremljala pozorno. Največ zanimanja je vzbudilo pričanje policistke Adriane Antonelle Domina, ki je pojasnila, da je Stasjukova tistega dne prišla po informacije o postopku DNK-testiranja. Dvomila je namreč, da je Trame biološki oče Giovannija. Obramba je želela izvedeti, če se policistki obisk ni zdel sumljiv, a je odgovorila, da ga je razumela kot običajno prošnjo za informacijo. O tem obisku je sestavila poročilo naslednje jutro ob 7. uri, ko je že vedela za dečkovo smrt. Poslala ga je socialni službi, centru za duševno zdravje in tožilstvu. Obramba je ob tem odprla vprašanje, zakaj poročilo ni bilo posredovano že isti dan in ali bi lahko pristojne službe ukrepale prej.

Vsebino zelenega rokovnika, ki so ga preiskovalci zasegli v dneh po tragediji, je pred sodnim senatom predstavil Manlio Granbassi s tržaške kvesture. Zapisi v ruščini zajemajo obdobje od 1. januarja 2025. Med vsakodnevnimi opravili, službenimi obveznostmi, sestanki in opombami o otroku so tudi rituali za srečo in denar, negativne želje ter prekletstva. V zapisu z dne 27. maja je izražena želja po vrnitvi doma, službe in denarja, obenem pa prekletstvo za tiste, ki naj bi to povzročili. Zapisek z 11. novembra, dan pred umorom, opisuje obred s soljo in prekletstvo, namenjeno osebi z imenom Paolo.