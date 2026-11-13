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Sneg spet pobelil Višarje

Glavnino padavin so namerili v nočnih urah, ko so bile temperature pozitivne

Darko Bradassi |
FJK |
13. nov. 2026 | 17:12
    Sneg spet pobelil Višarje
    Višarje danes on 16.35 (SPLETNA KAMERA PROMOTURISMO.FVG)
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Višarje je danes spet rahlo pobelil sneg. Glavnino padavin je sicer meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v nočnih urah, ko so bile temperature še nad lediščem in je povečini deževalo. Dopoldne so padavine na Višarjah oslabele, temperatura pa se je z obratom vetra od severovzhoda spuščala. Proti koncu padavin se je rahel dež spremenil v sneg in so snežinke rahlo pobelile strehe in pokrajino.

Ob 16. uri so na Višarjah namerili -3,1 stopinje Celzija, piha šibak do zmeren severovzhodni veter. Trenutno so Višarje najbolj mrzel kraj v deželi.

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