Sneg spet pobelil Višarje

Višarje je danes spet rahlo pobelil sneg. Glavnino padavin je sicer meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v nočnih urah, ko so bile temperature še nad lediščem in je povečini deževalo. Dopoldne so padavine na Višarjah oslabele, temperatura pa se je z obratom vetra od severovzhoda spuščala. Proti koncu padavin se je rahel dež spremenil v sneg in so snežinke rahlo pobelile strehe in pokrajino.

Ob 16. uri so na Višarjah namerili -3,1 stopinje Celzija, piha šibak do zmeren severovzhodni veter. Trenutno so Višarje najbolj mrzel kraj v deželi.