Znani zmagovalci 24. natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

V prostorih Slovenske matice v Ljubljani bo v torek, 17. novembra, ob 16.30 ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko na posebni slovesnosti razglasila nagrajence in podelila nagrade XXIV. nagradnega nateačja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovencev v zamejstvu oz. po svetu.

Slovenci po svetu

Za področje Slovencev v izseljeništvu bo prvo nagrado prejel Matevž Hrženjak za doktorsko disertacijo Zgodovina slovenske naselbine v Barbertonu v ameriški zvezni državi Ohio. Druga nagrada bo šla Dominiku Janezu Herletu za doktorsko disertacijo Zgodovina slovenskih Američanov in katolištva v Jolietu v ameriški zvezni državi Illinois, tretja nagrada pa Niki Gantar za magistrsko nalogo Sodobno izseljevanje iz Slovenije.

Posebni priznanji bosta prejeli Neža Vrečo za diplomsko nalogo Družbenogeografske značlnosti slovenske skupnosti v Angliji in Jovana Jeremić za magistrsko nalogo Urbana mikrotoponimija Ljubljane i Beograda kroz prizmu srpskog i slovenačkog jezika, književnosti i kulture (Urbana mikrotoponimija Ljubljane in Beograda skozi prizmo srbskega in slovenskega jezika, književnosti in kulture).

Slovenci v zamejstvu

Za področje Slovencev v zamejstvu pa bo prvo nagrado prejel Milan Obid za doktorsko disertacijo Stigma - Kapital - Symbol. Die soziale Relevanz der Zugehörigkeit zur slowenischen Minderheit in Kärnten (Stigma - Kapital - Simbol. Družbena pomembnost pripadnosti slovenski manjšini na Koroškem), drugo nagrado Janoš Gruden za magistrsko nalogo Uso del territorio nel Carso Triestino (Raba prostora na Tržaškem Krasu), tretjo nagrado pa Ana Kristina Smrtnik-Einspieler za magistrsko nalogo Teoretični in praktični vidiki sestavljanja zasnove dvojezičnega strokovnega slovarja na primeru slovensko-nemškega in nemško-slovenskega košarkarskega slovarja

Posebni priznanji bosta prejeli Samira Fux za diplomsko delo Pilije in Mateja Živkovič za diplomsko nalogo Der slowenische Minderheirenschutz in der österreichischen Verfassung (VfSlg. 16.404/2001) (Zaščita slovenske manjšine v avstrijski ustavi na osnovi spora o krajevnih tablah na Koroškem in ugotovitve Ustavnega sodišča (VfSlg. 16.404/2001)).