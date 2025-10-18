Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pri prevajanju iz italijanščine se pogosto srečujem z izrazom »corso magistrale«, pa tudi »master«, »corso di primo livello«, »corso di secondo livello«, »laurea triennale/magistrale« ipd. Kateri so ustrezni prevodi v slovenščino, da bodo razumljivi in skladni z izrazoslovjem, ki se uporablja v Sloveniji?

Čeprav sta italijanski in slovenski visokošolski sistem del istega evropskega prostora in usklajenega bolonjskega sistema, se uradna poimenovanja posameznih stopenj in programov nekoliko razlikujejo. Največ zmede povzročata izraza corso magistrale in master, ki ju mediji včasih dobesedno prevajajo kot »magistrski tečaj« in »magisterij«, čeprav v slovenščini pomenita nekaj drugega.

Univerzitetni študij po bolonjskem sistemu se deli na tri glavne stopnje. V italijanščini se prva stopnja imenuje laurea triennale in traja tri leta. Druga stopnja, ki sledi, je laurea magistrale – običajno dveletni študij. Nato pa je še dottorato di ricerca. Poleg tega pa obstajajo še različne oblike podiplomskih oziroma izpopolnjevalnih programov, ki jih Italijani pogosto imenujejo master di primo/secondo livello. To niso magisteriji v akademskem pomenu besede, temveč krajši programi za dodatno usmerjeno strokovno usposabljanje, na katere se lahko vpišemo po pridobljeni diplomi.

Beseda tečaj pri prevodu corso magistrale ni ustrezna, saj v slovenščini označuje krajše, neformalne oblike izobraževanja. Ustreznejši bi bil magistrski program, ki je tudi uradni izraz na slovenskih univerzah. Pogovorno lahko temu rečemo magisterij, pridobljeni akademski naslov pa je magister oziroma magistrica. V Sloveniji pa prav tako obstaja laurea magistrale a ciclo unico (kar je npr. študij medicine, ki traja 6 let), in sicer gre za enoviti magistrski študij. Pri prevajanju besede master (di Io ali 2o livello) velja posebna previdnost. Temu v Sloveniji rečejo izpopolnjevalni študijski program (po 1. ali 2. stopnji).

V Sloveniji imamo torej prav tako tri glavne stopnje, ki jih v nadaljevanju strnemo za primerjavo:

– laurea triennale je študij prve stopnje ali dodiplomski študijski program,

– laurea/corso magistrale je magistrski študij ali drugostopenjski študijski program,

- dottorato di ricerca je študij tretje stopnje ali doktorski študij,

– master je izpopolnjevalni (študijski) podiplomski program.

K večji preglednosti in usklajenosti izrazov na področju izobraževanja prispeva tudi projekt Crossterm, ki ga izvajamo v okviru programa Interreg, pri katerem je SLORI vodilni partner. V tem okviru je ena izmed čezmejnih terminoloških delovnih skupin obravnavala tudi izraze s področja nazivov in kvalifikacij med Italijo in Slovenijo, kmalu bodo rezultati tega obsežnega dela na voljo tudi širši publiki.