ePrimorski – novi spletni dnevnik

Predstavljamo vam zadnjo različico digitalne izdaje Primorskega dnevnika. Vsem bralcem še vedno nudimo brezplačen dostop do objavljenih prilog, naročnikom pa do vseh izdaj dnevnika. Nove strani so opremljene z dodatnimi vsebinami, dnevne izdaje pa bodo na voljo takoj po zaključku redakcije.

Za uporabnike stare digitalne izdaje

Vsi bralci in naročniki, ki ste že uporabljali staro digitalno izdajo, lahko nadaljujete branje na novi platformi. Vaše podatke smo že prenesli in vam omogočamo dostop z uporabniškim imenom, ki ste ga uporabljali do zdaj.

Vaše uporabniško ime je enako naslovu elektronske pošte, s katerim ste se prijavili prvič.