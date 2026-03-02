Festival Od repa do glave

OD REPA DO GLAVE – svinjsko dober kOlinarični festival

Sobota, 14. 3. 2026: 11.00 – 19.00

Nedelja, 15. 3. 2026: 12.00 – 17.00

V Brdih so bile koline nekoč eden najpomembnejših dogodkov v letu – čas skupnega dela, znanja, spoštovanja hrane in druženja. Iz teh korenin nastaja 1. edicija festivala Od repa do glave, ki obuja tradicijo uporabe celotnega prašiča in spoštovanje do hrane, kot so ga poznali naši nonoti in none.

Festival nastaja z željo, da postane tradicionalen. Čas izvedbe nosi tudi simbolni pomen – v ljudskem izročilu velja, da okoli 19. marca, na praznik sv. Jožefa, šalami dokončno dozorijo. To je čas, ko so mesnine pripravljene za mizo, ko se shramba odpre in ko se dobrote delijo med družino, sosede in prijatelje.

Srce briške kulinarike na enem mestu

Na festivalu bodo sodelovali briški gostinci, vsak skupaj s svojim izbranim briškim vinarjem. Tako nastaja prava slika Brd – kjer se hrana in vino dopolnjujeta, kjer vsaka hiša nosi svojo zgodbo in kjer se tradicija prenaša iz roda v rod.

Na enem mestu boste lahko doživeli raznolikost briške gastronomije – od starih receptov, ki so nastajali ob ognjiščih, do sodobnih interpretacij, ki spoštujejo izročilo.

Sodelujoči briški gostinci in vinarji:

· Domačija Belica / vina Belica

· Domačija kmetija Kabaj Morel / vina Kabaj Morel

· Gostilna Sergio / vina Sylvmann

· Restavracija Gredič / vina Ferdinand

· Hiša Marica / vina Ščurek

· Nejka in Uroš Klinec / vina Edvard Reya

· Oštarija Klinec / vina Klinec

· Pizzeria Pr’Andreju / vina Aleksander

· Restavracija Hotel Venko / vina Klet Brda

· Turistična kmetija Kont / vina Malin

· Turistična kmetija Štanfel / vina Peršolja

· Turistična kmetija Breg / vina Čarga

· Vino@modana restavracija / vina Šibav

· Kamp Brda restavracija / vina Valentinčič

· Belvin / vina Pulec

· Konvin / vina Movia

· Pršutera Brda / vina Sosolič

· Restavracija Grad Dobrovo

· Gostilna pri Marjotu / vina Zalatel

· Tavarneta Estate restavracija / vina Bužinel

· Oljčni bar

· Kavarna in slaščičarna Mjrka

· Kubrata Zbrd - žganjekuha

Doživetje festivala

Obiskovalci boste lahko:

· okušali degustacijske jedi iz svinjine pri briških gostincih

· uživali v domačih mesninah – pršutu, salamah, panceti

· spoznavali briška vina

· spremljali prikaze priprave jedi in običajev, povezanih s kolinami

· doživeli sproščeno briško druženje ob glasbi in pristnem vzdušju

Festival ni le kulinarični dogodek – je poklon znanju, ki počasi izginja, in ljudem, ki ga še ohranjajo.

Sistem kuponov

· Festivalski kozarec z vrečko: 5 €

· Kupon za hrano: 3 €

· Kupon za kozarec vina: 3 €

· Steklenica vina: 10 kuponov

Sobota, 14. 3. 2026: 11.00 – 19.00

Masterclass doživetja

Masterclass delavnice obiskovalcem približajo znanje, ki se je nekoč prenašalo od očeta na sina, od nonotov na vnuke.

· Število mest je omejeno

· Vstopnice za delavnice so v prodaji vnaprej

MASTERCLASS – Predelava prašiča (razkosavanje in izdelava klobas)

· ob 12.00 in 16.00 uri

· 30€

Vključuje: delavnico, degustacijo, zaščitno obleko in par vakumiranih klobas

MASTERCLASS – Šalamjada (okušanje in ocenjevanje salam)

· ob 14.00 uri

· 20€

Vključuje: strokovno vodeno delavnico in degustacijo.

Brda – kjer tradicija še živi

Festival je priložnost, da Brda doživite v času, ko se prebuja pomlad, ko so shrambe polne dozorelih mesnin in ko se življenje znova seli na dvorišča, v kleti in med ljudi.

Od repa do glave ni le festival – je zgodba o spoštovanju hrane, delu rok in znanju, ki ga želimo ohraniti za prihodnje generacije.

V primeru dežja se bo dogodek odvijal v Vili Vipolže.

Več informacij:

ZTKMŠ Brda

T: +386 5 395 95 95

E: tic@brda.si

Facebook: @Brda

Instagram: @goriska_brda