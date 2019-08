Glasuj za julijsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Ottavio Brajko je Izolo s svojim narodnozabavnim ansamblom ponesel daleč naokoli. Darko Zonjič je poveljnik slovenske državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva, ki z odstranjevanjem nevarnih ostankov vojn rešuje življenja. Jari Jarc je vokalno skupino Anakrousis popeljal do zlate nagrade na mednarodnem tekmovanju. Slobodan Milunović, glavni organizator festivala Metal Days, je Tolmin postavil na svetovni glasbeni zemljevid. To so kandidati za osebnost Primorske meseca julija, ki zbirajo glasove bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter komisije sodelujočih medijev.

Ottavio Brajko

1. Ottavio Brajko Ottavio Brajko je pred 50 leti ustanovil enega prvih primorskih narodnozabavnih ansamblov, za katerega je napisal glasbo in nekaj besedil. Izdali so sedem plošč in zgoščenko, nekaj pesmi je postalo zimzelenih, nastopali so med našimi rojaki v Kanadi, Avstraliji, Argentini, Urugvaju in Braziliji. Ker so vse fotografije in video spoti ansambla Ottavia Brajka prikazovali Izolo, so ga označili za njenega ambasadorja. Zato so mu podelili občinsko priznanje za življenjsko delo na glasbenem področju in izjemen prispevek k promociji Izole.

Darko Zonjič

2. Darko Zonjič Darko Zonjič je poveljnik državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva, ki ima sedež v Novi Gorici. V njej deluje 33 prostovoljcev, ki so usposobljeni in izurjeni za odstranjevanje nevarnih ostankov iz prve in druge svetovne vojne. V zadnjih 15 letih so opravili več kot 6000 intervencij in uspešno uničili 100.000 kosov granat, ročnih bomb, min in topovskih vžigalnikov. Nihče ne ve, koliko življenj so rešili. Pa vendar je to neprecenljivo, nevarno delo, večinoma neopazno, je povedal Zojnič ob prejemu državnega odlikovanja.

Jari Jarc

3. Jari Jarc Jari Jarc je vodja vokalne skupine Anakrousis. Sestavljajo jo mladi pevci, v večini pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Skupina že vrsto let žanje uspehe v širšem prostoru. Vokalna skupina iz Gropade se posveča predvsem dvema glasbenima zvrstema – swingu in jazzu. Pod vodstvom dirigenta Jarija Jarca so mladi pevci na letošnjem mednarodnem zborovskem tekmovanju Seghizzi v Gorici, kjer so zastopali tudi slovensko narodno skupnost, dosegli izjemen uspeh. Prejeli so posebno zlato nagrado v kategoriji vokalnih skupin ter srebrno nagrado v kategoriji Jazz in Lahka glasba.

Slobodan Milunović