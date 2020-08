Jezikovni velnes

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Dober dan,

na dopustu v Sloveniji sem opazila veliko angleških napisov, kar me je zelo zmotilo. Želela sem, da otroka vadita slovenščino, potem pa so nas pričakali suita, jacuzzi, wellness, garni hotel in še kup takih izrazov. Ali res nimamo teh besed v slovenščini?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Podobne občutke nelagodja kot vi je imelo ob citatnih izrazih zlasti v preteklosti veliko jezikoslovcev, ki so težili k poslovenjenju, razmerje med domačimi in tujimi termini pa ostaja tudi danes pomembna tema jezikovnega načrtovanja na terminološkem področju. Opuščanje že uveljavljenih terminov zgolj zaradi njihovega tujega izvora je včasih nesmiselno, po drugi strani pa lahko razvijanje domače oz. nacionalne terminologije prispeva k razvijanju stroke in knjižnega jezika.

Proces tvorjenja novih besed je zelo živahen, številni termini prehajajo v splošno leksiko, določeni leksemi pa se s popularizacijo v publicističnih besedilih sčasoma tudi terminologizirajo. Čisto po šolsko velja, da novi termini nastajajo na različne načine: z neologizmi, novonastalimi izrazi, zapolnimo poimenovalno praznino, s kalkiranjem dobimo dobesedno preveden tujejezični termin, najpogostejše pa je prevzemanje iz sodobnih ter klasičnih jezikov. Pri tem ločimo različne stopnje prevzetosti tujega izraza: od citatnosti, ko je izrazna podoba jezika dajalca in jezika prejemnika nespremenjena, polprevzetosti, pri kateri ima jezik prejemnik lastne pregibalne vzorce, do popolne prevzetosti, ko se glasovna in črkovna podoba prilagodita jeziku prejemniku.

Vsi primeri, ki ste jih navedli, so s področja turizma in jih ob slovarjih in korpusih splošnega jezika najdemo tudi v specializiranih Turističnem korpusu TURK, Turističnem terminološkem slovarju in Leksikonu turizma. Leksem suita, ki je sicer znan kot termin s področja glasbe, se je sčasoma reterminologiziral in v turistični stroki poimenuje prostoren hotelski apartma z izbrano opremo. Ob citatni obliki jacuzzi imamo tudi podomačeno džakuzi, in sicer v turističnih besedilih prevladuje pojavitev termina z domačim zapisom, v splošnem jeziku pa tuja ustreznica. V dvojnični obliki wellness – velnes v splošni rabi zopet prevladuje tuja ustreznica, čeprav se podomačena različica vedno bolj uveljavlja, tako na primer obstaja študijski program velnesa oz. velneške dejavnosti, velnes hoteli z velnes ponudbo ipd. Morda bo na vašo rabo vplival kontekst, v katerem boste izraz uporabili: prijateljici se boste v zasebnem sporočilu pohvalili, da ste uživali v wellnessu, v širši javnosti namenjenem besedilu pa boste mogoče raje zapisali velnes ali center dobrega počutja. Tudi turistični termin garni hotel (sicer že malo zastarel) je postal del splošne leksike in poenostavljeno označuje hotel, kjer se dobi prenočišče in zajtrk.

Morda lahko v prihodnje pričakujemo, da se bo pri dvojnicah wellness/velnes in jacuzzi/džakuzi raba obrnila v prid slovenskima ustreznicama, kot se je na primer zgodilo pri leksemu nahrbtnikar oz. backpacker, pri katerem v Gigafidi močno prevladuje slovenska različica in se to odraža tudi v iztočnici splošnih in specializiranih priročnikov.

Lepo dopustujte, kjerkoli že ste v teh dneh, naj bo to kavčanje (couchsurfing), velnes ali pa zgolj džakuzi v domači kadi.