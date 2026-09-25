Kaj storiti, če prevoda ne najdemo nikjer?

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Pregledala sem glosar šolske terminologije, ki ste ga pravkar objavili, vendar na številna vprašanja še vedno ne najdem odgovora.

Z vsakimi novimi ministrskimi smernicami in pravili se v šoli pojavljajo novi izrazi. Kako na primer prevajamo »educazione sessuo-affettiva« in »patto digitale«?

Hvala.

Vaše opažanje je natančno, frustracija pa povsem razumljiva. Terminologija se spreminja hitreje, kot lahko nastajajo glosarji: nekatera področja se posebej hitro razvijajo, za novo predmetnost pa se skoraj čez noč pojavljajo novi izrazi. Glosar šolske terminologije, ki sta ga pripravila Centralni urad za slovenski jezik FJK in Slori, trenutno obsega predvsem področje inkluzije oz. vključevanja, zato še zdaleč ni reprezentativen priročnik za vso izobraževalno stvarnost.

Kaj storimo, če izraza ne najdemo nikjer? Najprej preverimo, ali je prevod morda že standardiziran – pri tem ne segamo po (sicer kakovostnih) slovarjih izpred dvajsetih let, temveč po sodobnejših virih: po Zvezku standardiziranih terminov na portalu Jezik na klik in po Glosarju šolske terminologije. Če izraza tam ni, pogledamo, ali na šolah v Sloveniji obstaja podoben pojem in kako je poimenovan. Če obstaja, poimenovanje prevzamemo ali ga prilagodimo svojim potrebam. V nasprotnem primeru skujemo nov izraz in pazimo, da je ta čim bolj splošno razumljiv, tudi za tiste, ki ne znajo italijansko in ne poznajo italijanske šolske stvarnosti.

Za educazione sessuo-affettiva nimamo povsem zrcalnega termina. Vsebine s primerljivega področja so v Sloveniji del učnih načrtov več predmetov, zlasti biologije. Pogosto se zato uporablja izraz vzgoja za zdravo spolnost, ki pa glede na izvirnik ni povsem ustrezen. Poiskati moramo torej nov termin. Med možnostmi sta spolna in čustvena vzgoja (kar je skoraj dobeseden, a nekoliko manj eleganten prevod) ter vzgoja za medosebne odnose in spolnost – ta prevod je bolj prost, a skladenjsko ustreznejši.

Patto digitale je trši oreh – gre za povsem novo predmetnost, nekakšen dogovor med šolo, starši in učenci o rabi digitalnih naprav in spletnega obnašanja. Ker primerljivega uveljavljenega izraza v Sloveniji ne najdemo, predlagamo dve rešitvi: dogovor o e-varnosti, kadar je poudarek na varnosti (in manj na bontonu v šoli), oz. preprosto dogovor o rabi digitalnih naprav – ta opcija je bolj opisna, torej daljša in zato običajno manj učinkovita.

Rešitve ustrezajo minimalnim terminološkim kriterijem: so slovnično ustrezne in splošno razumljive. Nobena pa ni standardizirana, kar pomeni, da bo verjetno prihajalo do terminološke nedoslednosti, saj se bo za isti italijanski termin pojavljalo več slovenskih prevodov, ki bodo morda vsi »dobri«, ne pa enotni.