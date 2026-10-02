Kako krajšamo poimenovanja zborov in vokalnih skupin?

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Mene pa zanima, zakaj se na primer piše MoVS (moška vokalna skupina) in MlVS (mladinska vokalna skupina), ne pa Movs, Mlvs ali MVS? Ali velika začetnica označuje novo besedo? In kaj je pravilno pri ženskih sestavih: ŽeVs ali ŽVS, ŽePZ ali ŽPZ? Hvala!

Vaše vprašanje se dotika zapisovanja kratic. Do izida prenovljenega Pravopisa 8.0 še velja Slovenski pravopis 2001 (SP 2001), ki krajšave obravnava v poglavju o besedotvorju. Kratice so namreč vrsta tvorjenk, ki nastane s sklapljanjem (925. člen). Natančneje, »nastanejo tako, da besede ali stalne besedne zveze okrnimo, navadno prav do začetnih črk [...]. Tako dobljene krne iz besednih zvez nato strnemo v kratico [...]«, denimo jug > J, Slovenska akademija znanosti in umetnosti > S, A, Z, U > SAZU (1021. člen). Kot je razvidno iz primerov, »prvotne krne v kraticah načeloma pišemo z velikimi črkami«, pripis »izjemoma tudi mešano« pa ni natančneje opredeljen; podan je zgolj zgled BiH (Bosna in Hercegovina) (1021. člen).

Oglejmo si, kako se pravopisna določila uresničujejo v zborovski praksi. Ker je zborovska dejavnost v Sloveniji dobro organizirana, preverimo rabo v virih osrednjih organizacij na tem področju: to sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in z njim povezana osrednja slovenska zborovska revija Naši zbori. Krajšave na seznamu slovenskih zborov in v dokumentih JSKD, recimo razpisih državnih tekmovanj, so skladne s pravopisnimi določili. Kratici za pevski zbor (PZ) dodamo začetno črko, ki opredeljuje sestav, denimo ŽPZ – ženski pevski zbor, OPZ – otroški pevski zbor, FPZ – fantovski pevski zbor ali APZ – akademski pevski zbor. Velikost zasedbe označuje tudi KZ – komorni zbor. Kratica VS označuje vokalno skupino, a se tip sestava lahko navaja ločeno, na primer Ženska VS Lipa. Sodeč po pregledanih virih, je sistem kratic za posamezne vrste vokalnih skupin manj razvejan in ustaljen.

Od običajnega načina krajšanja pa odstopajo poimenovanja, katerih prva sestavina se začne z M. Pri teh se uresničuje določilo SP 2001, da lahko kratice izjemoma zapisujemo mešano z velikimi in malimi črkami, v danem primeru najverjetneje zaradi potrebe po razlikovanju. Pri mladinskem pevskem zboru se še vedno uporablja le začetna črka (MPZ) – na to velja zaradi napačne oblike v izvornem vprašanju posebej opozoriti –, medtem ko moški pevski zbor postane MoPZ, mešani pevski zbor pa MePZ. Enako načelo velja pri kraticah za kombinirane sestave: mešani mladinski pevski zbor je MeMPZ.

Če povzamemo, se pri zapisovanju zborovskih tipologij upoštevajo pravopisna pravila o krnjenju in veliki začetnici. Mo- in Me- torej ne odražata pravila krajšanja na prvi dve črki, ampak omogočata razlikovanje od M-, ki označuje mladinski sestav.