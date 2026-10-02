Urejanje kriške kanalizacije se zaključuje

Dela na kanalizacijskem omrežju med pokopališčem in vinogradi v Križu se bližajo koncu. Zaradi asfaltiranja bo potrebna še ena cestna zapora - tokrat znatno krajša - na zgornjem delu delovišča, cesto med vinogradi pa bodo preplastili spomladi, ko se bo zemlja utrdila in bodo najbolj deževni dnevi že minili, je za Primorski dnevnik povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, ki je z odgovornimi pri podjetju Acegas Aps Amga in Konzorciju za bonifikacijo Julijske krajine v sredo obiskal območje.

Izkope na cesti, ki Križ povezuje z Obalno cesto in Brojnico, so prekrili z začasno prevleko, zato jo bo treba še dokončno asfaltirati. Cesta je bila med majem in julijem zaradi del kar tri mesece neprevozna, kar je povzročilo precejšnje nevšečnosti. Zaprtje zaradi asfaltiranja pa bo trajalo le kakšen dan, je zagotovil Vidoni. »Delo bodo opravili okrog 25. oktobra, vsekakor ob koncu meseca,« je napovedal. Takrat se bodo dela na kanalizaciji na tem predelu vasi in za napeljavo vode do vinogradov v glavnem zaključila.

Kriški breg bodo opremili s 26 vodovodnimi priključki, zadnja dva morajo še vzpostaviti. Toliko je bilo prijav, ki so jih vložili rajonskemu svetu, skupnih lastnikov parcel je sicer 30, je povedal Vidoni in v isti sapi poudaril, da bo še enkrat vse opozoril, naj priključke uredijo, dokler so dela še v teku.

Paštni pod Kontovelom

Prav tako so pri koncu dela med paštni pod Kontovelom. Tu so vinogradniki med letošnjo trgatvijo končno uporabljali dolgo pričakovano prevozno cesto, ki pa so jo nato spet zaprli za promet, da na njej dokončajo še zadnja dela. Prav tako v bregu je treba urediti še nekaj drugih malenkosti, je pojasnil Vidoni. Nove mreže okrog parcel so v glavnem postavljene, Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine bi moral vse zaključiti do 31. decembra letos.