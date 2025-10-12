Kje »stanuje« podjetje?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni,

zanima me, ali italijanski izraz sede legale v slovenščini lahko pomeni stalno prebivališče? Hvala!

Izraz sede legale je strokovni pojem, zato moramo prevod iskati v terminoloških zbirkah. Kadar imamo opravka z upravno-pravno terminologijo v Italiji, je posebno uporaben Zvezek normiranih terminov, ki nastaja v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji - Julijski krajini in v tesnem sodelovanjem s Slovenskim raziskovalnim inštitutom. Ta italijansko-slovenski glosar, dostopen na portalu Jezik na klik, za sede legale ponuja registrirani sedež.

Rešitev lahko preverimo še na portalu Termania, ki združuje široko paleto slovarskih zbirk. Večjezični evropski slovar navaja pravni sedež podjetja/družbe, pa tudi registrirani in statutarni sedež. K zadnji opciji nas za sede legale/sociale/statutaria usmerja tudi evropska terminološka zbirka IATE; to potrjujejo spletni zadetki, saj se statutarni sedež pojavlja v dokumentih Evropske unije.

In za kaj gre? Po Zakonu o gospodarskih družbah (29.–31. člen) je sedež družbe »kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register«, pri čemer je za sedež »mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe«. Toda pozor. »Poleg sedeža se v register vpiše tudi poslovni naslov družbe«, ki »se nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico in hišno številko.« Z drugimi besedami, pravni sedež družbe označuje le kraj, kjer podjetje opravlja dejavnost oz. kjer deluje njegovo vodstvo, medtem ko poslovni naslov razkriva dejanski naslov podjetja. Denimo Mlinotest, znano slovensko pekarsko in testeninarsko podjetje, ima sedež v Ajdovščini, poslovni naslov pa je Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Te podatke lahko preverimo v Poslovnem registru Slovenije (PRS) oz. v italijanskem poslovnem registru (Registro Imprese).

Tudi stalno prebivališče je pravni pojem, vendar se nanaša na fizične osebe oz. posameznike. Stalno prebivališče je na portalu državne uprave definirano kot »naslov, kjer posameznik dejansko prebiva in je središče njegovih življenjskih interesov« – imeti ga morajo vsi državljani. Hkrati lahko imajo prijavljeno začasno prebivališče, če na drugem naslovu začasno prebivajo zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov. Tema pojmoma v grobem ustrezajo italijanski residenza in domicilio ali dimora: domicilio ima širši pomen, saj ne označuje nujno prebivališča, temveč naslov, na katerem ima fizična oseba središče svojih poslov in interesov, uporablja pa se tudi za podjetja oz. pravne osebe. Slovensko začasno prebivališče prevajamo tudi kot dimora, o čemer se lahko poučimo v Zvezku normiranih terminov.