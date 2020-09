Konferenčni dogodek o varčevanju z energijo projekta LightingSolutions

Občina Doberdob je partner projekta LightingSolutions, ki je nastal v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, v sodelovanju z Občino Medeja – Comune di Medea, Občino Šempeter-Vrtojba, Občino Tolmin, Goriško lokalno energetsko agencijo, Nova Gorica in Svetom slovenskih organizacij.

Namen projekta je dolgoročno izboljšati energetsko učinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, skladno z ukrepi, predvidenimi v akcijskih načrtih občin.

Vse izvedene dejavnosti potekajo na čezmejnem območju z uporabo skupne metodologije in zajemajo:

- izvedbo ustreznih ukrepov za zagotovitev energetsko učinkovite javne razsvetljave

- namestitev inovativnih sistemov v javne stavbe

- obveščanje in ozaveščanje, pri katerem sodelujejo študenti in občani z razširjanjem dobrih praks in temeljnih pravil

- razdeljevanje varčnih žarnic na predvidenih srečanjih.

Občina Doberdob je v sklopu projekta izvedla pomembne aktivnosti, ki vključujejo izdelavo »energetskega katastra«, ki vsebuje podatke o mestni razsvetljavi za spremljanje, vzdrževanje, obračunavanje, zbiranje podatkov za prihodnje načrtovanje in zlasti za zagotovitev večjega prihranka energije. Predvsem v vrtcih, na zelenih površinah in v občinskih uradih so bile zamenjane obstoječe (neonske) žarnice z LED žarnicami, katerih prihranek energije dosega od 40 % do 70 %.