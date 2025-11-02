VREME
Šmartno v Brdih – 8. in 9. novembra 2025

tmedia |
Slovenija |
2. nov. 2025 | 0:01
SOBOTA, 8. 11. 2025 (10.00 – 22.00)

PROGRAM:

10.00 - 19.00 / Stojnice z domačimi izdelki in pridelki

11.00 - 22.00 / Degustacija vin po kleteh Šmartnega

11.00 - 22.00 / Pestra gostinska ponudba z martinovimi dobrotami

11.00 - 22.00 / Pester glasbeni program po ulicah

11.00 - 22.00 / Peka kostanja

11.00 - 17.00 / Likovni ekstempore Slikarskega društva Dablo

11.00 - 17.00 / Otroški kotiček: varstvo otrok, poslikava in ustvarjalne delavnice

Kulturni nastopi:

ZGORNJI TRG

13.00 / Pevski zbor - pobratena občina Pliberk (Avstrija)

14.00 / Folklorna skupina Živa nit (Italija)

15.00 / Otvoritev Martinovega

Pozdrav župana Franca Mužiča

Blagoslov mladega vina z g. Melom Kovicem, kaplanom na Škofijski gimnaziji Vipava

Razglasitev naj kulinaričnega krožnika po izboru obiskovalcev Moški pevski zbor Srečko Kumar

16.00 / Folklorna skupina Caprivese di Michele Grion (Italija)

16.15 / Lospravilos, plesni klub

16.30 / Klapa Karatel, moški pevski zbor

18.00 / Godalni kvartet Podokničarji

19.00 / Ansambel Suho cvetje

20.00 / Tambura team, glasbena skupina

SPODNJI TRG

14.30 / Folklorna skupina Živa nit (Italija)

15.30 / Folklorna skupina Caprivese di Michele Grion (Italija)

17.00 / Pihalni orkester Brda

16.00 - 22.00 / Gas Kras, glasbena skupina

DELAVNICE, RAZSTAVA IN OKROGLA MIZA

10.00 - 19.00 Razstava posvečena častnima občanoma Občine Brda: Izidor Simčič, Darinka Sirk - Dorče in Darinka, Brda v risbah in spominih (Hiša kulture, 2. nadstropje)

12.00 - 15.00 / Kuharska delavnica z Briškimi ženami in dekleti ter pobratenimi in prijateljskimi občinami: SLOVENIJA - Orehovlje, HRVAŠKA - Barban in Matulji, AVSTRIJA - Pliberk, ITALIJA – Števerjan in Krmin (Hiša kulture)

12.00 - 18.00 / Predstavitev sodelujočih vinarjev (Pršutera)

14.00 / Okrogla miza: Martinovanje v sodobnem času. Dogodek povezuje novinar g. Sašo Dravinec (Hiša kulture, 2. nadstropje)

12.00; 14.00; 17.00 / Degustacija oljčnega olja Društvo oljkarjev Brda (Nonetov turn)

Cena:

20 € (kozarec z vrečko, vzorec mladega vina, delavnice z vinarji in oljkarji, okrogla miza),

5 € (od 17h do 22h vstopnina za vse obiskovalce, ki ne bodo kupili kozarca)

Vstop s svojim kozarcem prepovedan.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

V soboto je zagotovljen krožni avtobusni prevoz po Brdih ter na relaciji Nova Gorica - Šmartno - Nova Gorica.

Psi na avtobusih niso dovoljeni.

NEDELJA, 9. 11. 2025 (10.00 – 19.00)

PROGRAM:

8.30 / Martinov pohod s spoznavanjem kulturne dediščine in enogastronomije Brd (več info: https://www.brda.si/sl/dogodki/2025101709382741/7-martinov-pohod-po-brdih/ )

10.00 - 19.00 / Stojnice z domačimi izdelki in pridelki

11.00 - 19.00 / Degustacija vin po kleteh Šmartnega

11.00 - 19.00 / Pestra gostinska ponudba z martinovimi dobrotami

11.00 - 19.00 / Pester glasbeni program po ulicah

11.00 - 19.00 / Peka kostanja

11.00 - 17.00 / Likovni ekstempore Slikarskega društva Dablo

11.00 - 17.00 / Otroški kotiček: varstvo otrok, poslikava in ustvarjalne delavnice

Kulturni nastopi:

11.00 - 19.00 / Pester glasbeni program po ulicah

11.00 - 18.00 / Ansambel Suho cvetje

11.00 - 17.00 / Ne joči pevec, glasbena skupina

12.00 & 13.00 / Folklorna skupina Kal nad Kanalom

12.30 & 13.30 / Folklorna skupina Razor

14.00 / Evropski red vitezov vina – Legatura za Primorsko (Zgornji trg)

14.00 - 14.45 & 16.00 - 16.45 / Tradicionalno pritrkovanje zvonov (cerkev Sv. Martina)

15.00 - 16.00 / Sveta Maša v cerkvi Sv. Martina

16.00 - 17.00 / Briški kvintet

DELAVNICE, RAZSTAVA IN OBIČAJI

10.00 - 19.00 Razstava posvečena častnima občanoma Občine Brda: Izidor Simčič, Darinka Sirk - Dorče in Darinka, Brda v risbah in spominih (Hiša kulture, 2. nadstropje)

12.00 - 18.00 / Predstavitev sodelujočih vinarjev (Pršutera)

13.00 / Izdelovanje tarcentov in martincev (Zofina hiša)

14.00 - 14.45 & 16.00 - 16.45 / Tradicionalno pritrkovanje zvonov (cerkev Sv. Martina)

11.00; 13.00; 15.00 / Degustacija oljčnega olja Društvo oljkarjev Brda (Nonetov turn)

Cena:

15 € (kozarec z vrečko, vzorec mladega vina, delavnice z vinarji in oljkarji).

Možnost vračila kozarca - kavcija 5€ z veljavnim računom (nedelje) na glavni blagajni

Nakup vstopnic je možen le na blagajni v vasi Šmartno.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Organizator dogodka je: ZTKMŠ Brda

Več informacij:

TIC Brda

Šmartno 13, 5211 Kojsko

T: 00386 (0)5 395 95 95

E: tic@brda.si

Fb: @Brda

Ig: @goriska_brda

