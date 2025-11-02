SOBOTA, 8. 11. 2025 (10.00 – 22.00)
PROGRAM:
10.00 - 19.00 / Stojnice z domačimi izdelki in pridelki
11.00 - 22.00 / Degustacija vin po kleteh Šmartnega
11.00 - 22.00 / Pestra gostinska ponudba z martinovimi dobrotami
11.00 - 22.00 / Pester glasbeni program po ulicah
11.00 - 22.00 / Peka kostanja
11.00 - 17.00 / Likovni ekstempore Slikarskega društva Dablo
11.00 - 17.00 / Otroški kotiček: varstvo otrok, poslikava in ustvarjalne delavnice
Kulturni nastopi:
ZGORNJI TRG
13.00 / Pevski zbor - pobratena občina Pliberk (Avstrija)
14.00 / Folklorna skupina Živa nit (Italija)
15.00 / Otvoritev Martinovega
Pozdrav župana Franca Mužiča
Blagoslov mladega vina z g. Melom Kovicem, kaplanom na Škofijski gimnaziji Vipava
Razglasitev naj kulinaričnega krožnika po izboru obiskovalcev Moški pevski zbor Srečko Kumar
16.00 / Folklorna skupina Caprivese di Michele Grion (Italija)
16.15 / Lospravilos, plesni klub
16.30 / Klapa Karatel, moški pevski zbor
18.00 / Godalni kvartet Podokničarji
19.00 / Ansambel Suho cvetje
20.00 / Tambura team, glasbena skupina
SPODNJI TRG
14.30 / Folklorna skupina Živa nit (Italija)
15.30 / Folklorna skupina Caprivese di Michele Grion (Italija)
17.00 / Pihalni orkester Brda
16.00 - 22.00 / Gas Kras, glasbena skupina
DELAVNICE, RAZSTAVA IN OKROGLA MIZA
10.00 - 19.00 Razstava posvečena častnima občanoma Občine Brda: Izidor Simčič, Darinka Sirk - Dorče in Darinka, Brda v risbah in spominih (Hiša kulture, 2. nadstropje)
12.00 - 15.00 / Kuharska delavnica z Briškimi ženami in dekleti ter pobratenimi in prijateljskimi občinami: SLOVENIJA - Orehovlje, HRVAŠKA - Barban in Matulji, AVSTRIJA - Pliberk, ITALIJA – Števerjan in Krmin (Hiša kulture)
12.00 - 18.00 / Predstavitev sodelujočih vinarjev (Pršutera)
14.00 / Okrogla miza: Martinovanje v sodobnem času. Dogodek povezuje novinar g. Sašo Dravinec (Hiša kulture, 2. nadstropje)
12.00; 14.00; 17.00 / Degustacija oljčnega olja Društvo oljkarjev Brda (Nonetov turn)
Cena:
• 20 € (kozarec z vrečko, vzorec mladega vina, delavnice z vinarji in oljkarji, okrogla miza),
• 5 € (od 17h do 22h vstopnina za vse obiskovalce, ki ne bodo kupili kozarca)
Vstop s svojim kozarcem prepovedan.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
V soboto je zagotovljen krožni avtobusni prevoz po Brdih ter na relaciji Nova Gorica - Šmartno - Nova Gorica.
Psi na avtobusih niso dovoljeni.
NEDELJA, 9. 11. 2025 (10.00 – 19.00)
PROGRAM:
8.30 / Martinov pohod s spoznavanjem kulturne dediščine in enogastronomije Brd (več info: https://www.brda.si/sl/dogodki/2025101709382741/7-martinov-pohod-po-brdih/ )
11.00 - 19.00 / Degustacija vin po kleteh Šmartnega
11.00 - 19.00 / Pestra gostinska ponudba z martinovimi dobrotami
11.00 - 19.00 / Pester glasbeni program po ulicah
11.00 - 19.00 / Peka kostanja
11.00 - 18.00 / Ansambel Suho cvetje
11.00 - 17.00 / Ne joči pevec, glasbena skupina
12.00 & 13.00 / Folklorna skupina Kal nad Kanalom
12.30 & 13.30 / Folklorna skupina Razor
14.00 / Evropski red vitezov vina – Legatura za Primorsko (Zgornji trg)
14.00 - 14.45 & 16.00 - 16.45 / Tradicionalno pritrkovanje zvonov (cerkev Sv. Martina)
15.00 - 16.00 / Sveta Maša v cerkvi Sv. Martina
16.00 - 17.00 / Briški kvintet
DELAVNICE, RAZSTAVA IN OBIČAJI
13.00 / Izdelovanje tarcentov in martincev (Zofina hiša)
11.00; 13.00; 15.00 / Degustacija oljčnega olja Društvo oljkarjev Brda (Nonetov turn)
• 15 € (kozarec z vrečko, vzorec mladega vina, delavnice z vinarji in oljkarji).
• Možnost vračila kozarca - kavcija 5€ z veljavnim računom (nedelje) na glavni blagajni
Nakup vstopnic je možen le na blagajni v vasi Šmartno.
Organizator dogodka je: ZTKMŠ Brda
Več informacij:
TIC Brda
Šmartno 13, 5211 Kojsko
T: 00386 (0)5 395 95 95
E: tic@brda.si
Fb: @Brda
Ig: @goriska_brda