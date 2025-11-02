10.00 - 19.00 / Stojnice z domačimi izdelki in pridelki

Razglasitev naj kulinaričnega krožnika po izboru obiskovalcev Moški pevski zbor Srečko Kumar

Blagoslov mladega vina z g. Melom Kovicem, kaplanom na Škofijski gimnaziji Vipava

10.00 - 19.00 Razstava posvečena častnima občanoma Občine Brda: Izidor Simčič, Darinka Sirk - Dorče in Darinka, Brda v risbah in spominih ( Hiša kulture, 2. nadstropje )

14.00 / Okrogla miza: Martinovanje v sodobnem času. Dogodek povezuje novinar g. Sašo Dravinec ( Hiša kulture, 2. nadstropje )

12.00 - 15.00 / Kuharska delavnica z Briškimi ženami in dekleti ter pobratenimi in prijateljskimi občinami: SLOVENIJA - Orehovlje, HRVAŠKA - Barban in Matulji, AVSTRIJA - Pliberk, ITALIJA – Števerjan in Krmin ( Hiša kulture )

Cena:

• 20 € (kozarec z vrečko, vzorec mladega vina, delavnice z vinarji in oljkarji, okrogla miza),

• 5 € (od 17h do 22h vstopnina za vse obiskovalce, ki ne bodo kupili kozarca)

Vstop s svojim kozarcem prepovedan.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

V soboto je zagotovljen krožni avtobusni prevoz po Brdih ter na relaciji Nova Gorica - Šmartno - Nova Gorica.

Psi na avtobusih niso dovoljeni.

NEDELJA, 9. 11. 2025 (10.00 – 19.00)