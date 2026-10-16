Matičetov in Aleksandrov, kako ju sklanjamo?

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Pozdravljeni, zanima me, zakaj se priimek Matičetov sklanja po pridevniški sklanjatvi (Matičetov, -ega, -emu ...), psevdonim Josipa Murna, torej Aleksandrov, pa po samostalniški sklanjatvi (Aleksandrov, -a, -u ...).

Slovanski priimki s priponami na -ov (Čehov, Bulgakov itd.) se v glavnem sklanjajo po prvi moški sklanjatvi (kot samostalniki vlak, korak, vijak ipd.), torej: 1. Čehov/Bulgakov, 2. Čehova/Bulgakova, 3. Čehovu/Bulgakovu, 4. Čehova/Bulgakova, 5. Čehovu/Bulgakovu, 6. Čehovom/Bulgakovom. Po analogiji se tako sklanja tudi psevdonim slovenskega pesnika: 1. (Josip Murn) Aleksandrov, 2. (Josipa Murna) Aleksandrova, 3. (Josipu Murnu) Aleksandrovu, 4. (Josipa Murna) Aleksandrova, 5. (Josipu Murnu) Aleksandrovu, 6. (Josipom Murno am) Aleksandrovom.

Priimki na -ov, ki se sklanjajo po četrti moški sklanjatvi (-ega, -emu, -ega, -em, -im), so v slovenščini prava redkost. Med temi je tudi priimek Matičetov. Za njim se skriva zelo zanimiva zgodba, ki jo je nekajkrat obravnavala tudi Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU: etnolog Milko Matičetov je svoj priimek prevzel po domačem hišnem imenu namesto priimka Ukmar (ki mu ga je fašistična oblast poitalijančila). In ravno tu tiči zajec: ker so hišna imena posamostaljeni pridevniki, jih navadno pregibamo po pridevniški sklanjatvi (npr. Matičetovih / Matičetovim / pri Matičetovih). Zaradi tega to pravilo velja tudi za ta priimek: 1. (Milko) Matičetov, 2. (Milka) Matičetovega, 3. (Milku) Matičetovemu, 4. (Milka) Matičetovega, 5. (Milku) Matičetovem, 6. (Milkom) Matičetovim.

Po tej razlagi se lahko vrnemo k psevdonimu Aleksandrov. Literarni viri navajajo, da je Josip Murn ta vzdevek izbral zato, ker je v mladih letih preživljal počitnice na domačiji pri Aleksandrovih v Vipavski dolini. Aleksandrovi / pri Aleksandrovih je po vsej verjetnosti bilo hišno ime (ali kaj temu zelo podobnega), kar pomeni, da se je psevdonim Aleksandrov razvil podobno kot priimek Matičetov. Kljub temu sta njuna sklanjatvena vzorca različna. Verjetno se to dogaja zato, ker je priimek Matičetov nastal razmeroma pozno, zato se pri njegovi sklanjatvi upošteva (sodobno) težnjo, da se ohranja oblika, ki jo uporablja nosilec imena/priimka.