Dvoje hlač, dvoja vrata in dvojne dileme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

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Pozdravljeni, med pospravljanjem omare sem se zalotila, da ne vem, kako naj preštejem hlače. »Imam dve črni hlači« gotovo ne bo prav. Dilemi se sicer lahko izognem z besedo »par« in rečem, da imam dva para črnih hlač, vendar me še vedno zanima, kako take samostalnike štejemo.

Prav imate: dve črni hlači ne bo šlo. Samostalnik hlače uporabljamo le v množini, tudi ko gre za en kos. Zato ga ne štejemo z glavnim števnikom dve, kakor bi šteli dve majici, temveč z ločilnim števnikom dvoje: v omari imate dvoje črnih hlač. Pridevnik in samostalnik sta pri tem v rodilniku množine. Enako ravnamo z drugimi samomnožinskimi samostalniki: dvoje vrat, troje škarij, četvero sani, petero očal. Takšno rabo določa tudi Slovenski pravopis 2001 v 877. členu.

Pri vratih se pojavi še vprašanje, ali je prav dvoje vrat ali dvoja vrata. Obe zvezi sta knjižni: dvoje vrat izraža dve enoti, dvoja vrata pa lahko poudarja dve vrsti vrat. V vsakdanji rabi se je ta meja precej zabrisala, zato lahko za hišo z dvema vhodoma uporabimo obe možnosti. Nekaj drugega so dvojna vrata: ta izraz ne šteje vrat, temveč opisuje njihovo dvojno sestavo ali izvedbo.

Ločilne števnike seveda tudi sklanjamo. V imenovalniku in tožilniku rečemo dvoje hlač je viselo v omari in kupila sem dvoje hlač, v drugih sklonih pa daje pravopis prednost oblikam z dvojimi hlačami, pri dvojih vratih, s trojimi škarjami.

Pri večjih številih je raba manj ustaljena, saj oblike četvero, petero ali šestero vrat marsikomu zvenijo nenavadno. V pogovornem jeziku jih pogosto nadomestijo zveze štiri, pet ali šest vrat. V rabi se najtrdneje ohranjata dvoje in troje.

Poseben primer so tudi volitve in olimpijske igre. Dvoje volitev poudarja dva volilna dogodka, dvojne ali trojne volitve pa navadno več vrst volitev. Olimpijske igre so stalna besedna zveza, ki se uporablja le v množini. Rečemo lahko, da se je športnica udeležila dvojih olimpijskih iger, pogosto pa zveni naravneje: olimpijskih iger se je udeležila dvakrat.

Zato ni treba, da se nam ob samomnožinskih samostalnikih tresejo hlače. Ko poznamo prave števnike, so nam odprta vsa vrata – pa naj bodo ena, dvoja ali dvojna.