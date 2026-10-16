Zaradi tehnične napake v Italiji odpovedi in zamude letov

Ni šlo za sabotažo, niti za hekerski napad – za zmedo na italijanskih letališčih je bila dovolj tehnična napaka, ki je povzročila težave pri prenosu podatkov. Italijanski letalski promet je danes bil zaradi tega moten od 6. ure dalje, ko so se začele prve težave, ki so kasneje privedle do odpovedi ali zamud večjega števila letov, kar je prizadelo tudi letališče v Ronkah. Stanje se je normaliziralo šele sredi popoldneva.

Iz agencije za nadzor zračnega prometa ENAV so kasneje sporočili, da so bile v teku noči zaznane nepravilnosti v omrežju za prenos podatkov, ki podpira storitve nadzora zračnega prometa na celotnem ozemlju. Prizadevanja za odpravo težav so stekla takoj po zaznavi, situacija v letalskem prometu pa se je zaostrila v jutranjih urah, med 6. in 8., ko po nočnem »zatišju« število letov začne spet naraščati.

Na rimskem mednarodnem letališču Fiumicino so odpovedali vsaj 55 letov, med temi tudi enega za Trst oz. Ronke, 322 letov pa je utrpelo zamude. Z milanskega letališča Malpensa so poročali o 46 odpovedanih letih in 172 zamudah, ki so šle od 20 minut do ure v primeru prihodov, v primeru odhodov pa tudi dlje. O podobnih posledicah, le da v nekoliko manjših številkah, so poročali tudi z drugih letališč, kot so Bergamo, Neapelj, Salerno, Bari in seveda – Ronke. Na tržaškem letališču so odpovedali vsaj štiri lete, več pa je bilo zamud.