Dvojezičnost na nacionalki, manjkal je le Trst

Na sinočnji oddaji druge televizijske mreže RAI, ki je bila namenjena skrivnostni smrti Tržačanke Liliane Resinovich, je bila podlaga v studiu zemljevid tržaške pokrajine. Na njem je kraljeval napis Trieste, vse okoli pa so bila imena mestnih četrti v italijanščini in v slovenščini. V prvem planu sta bila vseskozi San Giacomo - Sv. Jakob in Rozzol - Rocol.

Zanimivo, vsekakor. Kdo ve, morda je dvojezičnost koga zmotila, a doslej nimamo še podatkov o kakšnih protestih ali očitkih na račun javne radiotelezijske ustanove.

Oddajo Ore 14 Sera je vodil novinar Salvo Sottile, ki je v studio povabil tudi moža pokojne Liliane Sebastiana Visintina. Beseda je seveda tekla predvsem o zadnjih pomembnih izsledkih v zvezi z izginotjem in smrti Tržačanke pred skoraj petimi leti.