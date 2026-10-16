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Dvojezičnost

Dvojezičnost na nacionalki, manjkal je le Trst

Zemljevid tržaške pokrajine v oddaji o skrivnostni smrti Tržačanke Liliane Resinovich

Sandor Tence |
Trst |
16. okt. 2026 | 19:41
    Dvojezičnost na nacionalki, manjkal je le Trst
    Studio RAI z dvojezičnima Sv. Jakob in Rocol( zajem zaslona )
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Na sinočnji oddaji druge televizijske mreže RAI, ki je bila namenjena skrivnostni smrti Tržačanke Liliane Resinovich, je bila podlaga v studiu zemljevid tržaške pokrajine. Na njem je kraljeval napis Trieste, vse okoli pa so bila imena mestnih četrti v italijanščini in v slovenščini. V prvem planu sta bila vseskozi San Giacomo - Sv. Jakob in Rozzol - Rocol.

Zanimivo, vsekakor. Kdo ve, morda je dvojezičnost koga zmotila, a doslej nimamo še podatkov o kakšnih protestih ali očitkih na račun javne radiotelezijske ustanove.

Oddajo Ore 14 Sera je vodil novinar Salvo Sottile, ki je v studio povabil tudi moža pokojne Liliane Sebastiana Visintina. Beseda je seveda tekla predvsem o zadnjih pomembnih izsledkih v zvezi z izginotjem in smrti Tržačanke pred skoraj petimi leti.

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