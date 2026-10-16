Izredna uprava za StarTech šele konec oktobra

Kriza v tržaškem podjetju StarTech se še poglablja. Lastniki proizvajalca elektronskih komponent so napovedali, da bodo predlog za uvedbo izredne uprave vložili šele konec oktobra. Deželna odbornika Sergio Emidio Bini in Alessia Rosolen sta zaradi novih zamud izrazila nezadovoljstvo in zaskrbljenost.

Po oceni ustanov in sindikatov je izredna uprava edina realna možnost za sanacijo podjetja in ohranitev delovnih mest. Dežela zato poziva lastnike, naj dokumentacijo predložijo čim prej, da bi lahko sodišče imenovalo izredne upravitelje. Socialni blažilniki se namreč iztečejo 31. oktobra.

Položaj dodatno zaostrujejo finančne težave zaposlenih. Približno 300 delavcev od avgusta ni prejelo plač, za julij pa so dobili le polovico mesečnega izplačila. V torek so se zato udeležili protestnega shoda. Delavke in delavci so opozorili na negotovost glede prihodnosti podjetja in zahtevali konkretne ukrepe za rešitev proizvodnje in ohranitev delovnih mest.

Istega dne sta s takojšnjim učinkom odstopila podpredsednik družbe Nicola Graffi in višji finančni vodja Claudio Zecchini. Prihodnost podjetja in njegovih zaposlenih ostaja negotova, nadaljnje zamude pa bi lahko še poslabšale že tako kritične razmere.