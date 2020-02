Namesto pošte jezikovna razglednica: sopomenke ali sinonimi

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Kje lahko najdem sopomenke? Pri sestavljanju tekstov se mi velikokrat zatakne in potrebujem zelo hitro pomoč.

Lahko bi začeli po šolsko in najprej zapisali, da so sopomenke izrazno različne besede ali besedne zveze (npr. glava, buča, betica), ki imajo povsem enakovreden (smokva, figa) ali samo delno prekriven pomen (npr. postopek, proces). Vendar je bolje neposredno preiti k učinkoviti uporabniški izkušnji.

Najuporabnejše orodje za premagovanje trenutkov, ko se nam pri pisanju mudi, naši možgani pa niso pripravljeni na sodelovanje, je gotovo prosto dostopni Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Gre za enega izmed spletnih virov Centra za jezikovne vire in tehnologije, ki ga v spletnem brskalniku poiščemo tudi z naslovom Sopomenke 1.0 . Značilen belo-rdeč prijazen vmesnik ponuja nov koncept slovarja, ki je inovativen tudi v svetovnem merilu. Ustvarjalci so ga poimenovali odzivni slovar, ker ga lahko sooblikujejo vsi uporabniki z glasovanjem o že oblikovanih iztočnicah (= besedah) ali dodajajo tudi svoje sinonime. Za to se ni treba niti registrirati na spletni strani, temveč lahko vtipkamo tudi izmišljeno ime. Poleg izčrpnega seznama sopomenk nam slovar z nekaj kliki odpre kolokacije (= značilne zveze besed) iskanega sinonima in tudi neposredno povezavo do sobesedila iz korpusa Gigafida 2.0. O vseh vidikih uporabe slovarja se bomo najpreprosteje poučili z ogledom posnetka, ki so ga pripravili sodelavci CJVT-ja. Povezavi lahko sledite na spletni strani Primorskega dnevnika ali v brskalnik vtipkate »Pet minut za Sopomenke«.

Opisano orodje ima morda to pomanjkljivost, da nam ne ponudi dovolj zanesljive informacije o normativni vrednosti iskanega sinonima (kar pomeni, da ne vemo, če je različica knjižna ali pogovorna) in ne zajema vseh tipov besedil (korpus, na podlagi katerega je nastal slovar, obsega predvsem časopise, revije in stvarna besedila).

Dodatne informacije bomo tako morali poiskati v tradicionalno zasnovanem Sinonimnem slovarju slovenskega jezika , pod katerega so se podpisali avtorji Inštituta za slovenski jezik in ga najdemo na spletišču Fran.si. Žal med njegovimi gesli ne bomo našli večjega števila sinonimov, nas bodo pa zato vodili številni kvalifikatorji, torej označevalci zvrstne pripadnosti sopomenk (publ., star., pog.).

Še pred kratkim smo sopomenke lahko iskali samo v SSKJ-ju, v katerem je slovarska informacija povprečnega uporabnika morda zmedla. Avtorji SSKJ2 nam skušajo namreč v zelo strnjeni obliki povedati, katera sopomenka je »boljša«, ker gre za normativni slovar. Na primeru je to videti tako:

SSKJ2 ponekod za razlago iskane besede oziroma gesla glede na rabo nakaže pogostejši sinonim, najdemo ga v ležečem tisku: edínstven -a -o prid. (ȋ) 1. nav. ekspr. ki zelo izstopa po pomembnosti, vrednosti on je edinstven človek izreden, čudovit. Pri tem moramo biti seveda pozorni na kvalifikatorje, o katerih se lahko poučimo v uvodu v slovar.

SOPOMENKE IŠČEMO V SLEDEČIH PROSTO DOSTOPNIH, VENDAR ZANESLJIVIH SPLETNIH VIRIH:

Slovar sopomenk sodobne slovenščine Sopomenke 1.0

Sinonimni slovar slovenskega jezika

SSKJ2