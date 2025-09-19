Šolska terminologija

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Zanima me, kako v slovenščini rečemo »doposcuola«. Kako pa se imenuje tisto, čemur v italijanščini pravimo »classe articolata«? Ponekod se uporablja termin »artikulirani razred«, ki pa me ne prepriča.

Začnimo pri prvi dilemi. Temu, čemur v Italiji pravijo doposcuola (»tempo pomeridiano organizzato dalla scuola in cui si svolgono attività sussidiarie, didattiche, sportive, ricreative«, Dizionario italiano ), v Sloveniji pravijo podaljšano bivanje (»oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku«, Zavod RS za šolstvo – Razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja ). Otroci torej obiskujejo podaljšano bivanje, šola pa ga organizira/vodi/izvaja.

Classe articolata – kaj je to? To je razred oz. oddelek, v katerem so združeni dijaki različnih smeri/programov drugostopenjskih srednjih šol. Primer: tako na klasični kot na znanstveni licej se je vpisalo premalo dijakov, zato jih združijo v kombinirani oddelek, ki ga imenujejo npr. 1. ZKL (znanstveni + klasični licej). Učne ure splošnoizobraževalnih predmetov, kot so slovenščina, italijanščina, zgodovina, matematika ipd., dijaki tovrstnega oddelka poslušajo vsi skupaj, ko pa morajo slediti uram specifičnih predmetov izbrane smeri (stara grščina vs. informatika), jih razdelijo v dve skupini. Prav imate, temu v slovenščini ne moremo reči artikulirani razred. Italijanski pridevnik articolato ima več pomenov, med temi tudi »razčlenjen, sestavljen iz več delov«, slovenski pridevnik artikuliran pa pomeni samo »razločen, jasno izgovorjen« ( SSKJ2 ). Terminu classe articolata se pomensko približuje v RS uporabljen izraz kombinirani oddelek. Tovrstni oddelek opisuje tudi 64. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva v RS: »(...) če šola izvaja več programov, vendar zaradi premajhnega števila dijakov v posameznem programu ne more oblikovati samostojnega oddelka, lahko oblikuje kombinirani oddelek, ki zagotavlja skupno izvedbo pouka za enake oziroma sorodne vsebine po predmetniku posameznega letnika.«

Vendar pozor na kontekst. Besedno zvezo kombinirani oddelek srečujemo tudi drugje, in sicer v dokumentih, ki opisujejo izobraževalni program v osnovnih šolah in vrtcih v Sloveniji. Tovrstni dokumenti kombinirane oddelke definirajo kot tiste, ki združujejo otroke različnih starostnih obdobij »(...) zaradi majhnega števila [so] učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni v en kombinirani oddelek«, Uradni list RS – Zakon o osnovni šoli ), kar ni sorodno z definicijo termina classe articolata.

