Tema zadnjega Vklopa v letošnji sezoni je fotografija

V nedeljo, 13. junija, bo ob 20. uri na našem kanalu Rai 3 bis na sporedu TV oddaja Vklop. Gosta bosta fotoreporterka Manca Juvan, ki se ukvarja z družbeno in angažirano fotografijo, ter Jernej Jelen, fotograf v svetu mode in gledališč. V prispevku: ljubiteljski fotograf Dejan Bacicchi, čan društva Fotoklub Skupina 75. Sodelujeta dijakinja Ilaria Vecchiet in študentka Petra Prašelj. Oddajo vodi Barbara Ferluga, režijo podpisuje Jan Leopoli, uredništvo pa z njima še Živa Pahor.

Ponovitev oddaje bo na sporedu v četrtek, 17. maja, ob 20. uri.