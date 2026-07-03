Trpeti za boleznijo ali zaradi nje?

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Prejela sem vabilo na srečanje »o ranljivosti mladih generacij, ki trpijo za tesnobo in žalostjo«. Zanima me, ali je bolje, če v tem primeru uporabljamo zvezo trpeti za ali trpeti zaradi.

Tako kot večkrat, ko se sprašujemo, kaj je bolje ali pravilnejše, je odgovor tudi tokrat večplasten.

Najprej preverimo, kako glagol trpeti in predloge ob njem obravnavajo normativni viri, torej viri, iz katerih izvemo, ali je dana raba knjižna ali ne. SSKJ2 navaja več možnosti: trpeti zaradi poškodb, trpeti za jetiko (primer je najbrž nekoliko zastarel), celo trpeti lakoto, trpeti (= prenašati) samovoljo koga itd. Vidimo, da nam tu t. i. norma knjižnega jezika omogoča marsikaj. Avtorji in avtorice slovarja sicer opozarjajo, da je zveza trpeti + za ustreznejša takrat, ko gre za točno določeno bolezen, medtem ko je trpeti + zaradi splošnejša.

Če iščemo podatke o tem, katere besede se dejansko pojavljajo ob naši iztočnici, je naslednji korak Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Tako kot vsi drugi korpusni viri tudi ta nam ne pove, kaj je prav in kaj narobe, temveč kaj je v rabi pogostejše in kaj redkejše. Če v zgornjem meniju omejimo iskanje na trpeti + samostalnik, vidimo, da se vse možnosti, ki jih omenja normativni vir, uporabljajo, vendar je ločnica med njimi manj toga. Prehodna raba (s tožilnikom) je ustaljena in je včasih prisotna tudi pri bolezenskih stanjih: ne samo trpeti pomanjkanje, temveč tudi trpeti glavobol in trpeti depresijo. Najširša je raba trpeti + zaradi + rodilnik: trpimo zaradi pomanjkanja, splošnih bolečin, nekaterih specifičnih bolezni (anoreksije) in nevšečnosti (plešavosti). Strojna obdelava je privedla do manjše napake, zaradi česar so nekatere kolokacije trpeti + za + orodnik ženskega spola ednine razvrščene kot trpeti + za + tožilnik ženskega spola ednine. Pregled prvih in drugih nam pokaže, da se predlog za uporablja tudi, kadar ne gre le za specifične bolezni (trpeti za posledicami, trpeti za bolečino).

Korpus standardne slovenščine Gigafida kaže, da je raba trpeti + zaradi pogostejša in širša. Vendar pa je razmerje zaradi proti za približno 5 : 4. Predlog za se res uporablja pogosteje za bolezni, a tudi na splošno za človeška stanja (trpeti za težavami, trpeti za posledicami dopinga).

Če preverimo vaš primer, dobimo le en zadetek trpeti za žalostjo, dva trpeti zaradi žalosti in dva trpeti žalost. Tesnoba nam očitno povzroča več težav: trpeti za tesnobo se v korpusu pojavi 19-krat, trpeti zaradi tesnobe 16-krat in trpeti tesnobo 3-krat.

Na podlagi tega težko rečemo, da je ena raba boljša ali pravilnejša od druge, saj ne raba ne norma ne ponujata dovolj trdnih argumentov za tako stališče.