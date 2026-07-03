Na Krasu tokrat manj skrbi ob zapori hitre ceste H4

Zapora na vipavski hitri cesti H4, zaradi katere bodo od ponedeljka tovorna vozila iz Italije namesto v Gorico preusmerjali na mejni prehod Fernetiči, tokrat vzbuja manj skrbi. Za razliko od lanske zapore vipavske hitre ceste med Vrtojbo in Razdrtim, ko so dela potekala na voznem pasu v smeri proti Italiji in so se tako pri Moščenicah kot pri Fernetičih ustvarjale večkilometrske vrste vozil, bo letos, s preusmeritvijo težkega prometa proti Sloveniji, manj zapletov, so prepričani na občinah Repentabor in Devin - Nabrežina.

V logističnem terminalu Interporto, ki deluje v bližini avtocestnega priključka pri Fernetičih, prav tako menijo, da pri poslovanju ne bodo doživeli večjih pretresov. Več težav s prometom pa pričakujejo na avtocesti A4, za katero je pristojna družba Autostrade Alto Adriatico.

»Na zastoje pri Fernetičih so lani zelo vplivale kontrole na meji, ki pa jih izvajajo le ob vstopu v Italijo. Težave je lani ustvarjalo tudi dotrajano cestišče pri mejnem prehodu, ki pa smo ga naposled popravili, tako da v naši občini ne pričakujemo hujših problemov,« je za Primorski dnevnik povedala repentabrska županja Tanja Kosmina.

Tudi župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec pričakuje tokrat manj zapletov. »Ko smo se sestali na prefekturi, smo zaprosili, naj tovornjakarjem ne dovolijo, da bi zapuščali hitro cesto. Poleg tega smo zahtevali večjo prisotnost lokalnih policistov na cestah,« je Gabrovec spomnil na sestanek, ki je potekal maja na tržaški prefekturi in na katerem je bil govor o morebitnih posledicah zaprtja hitre ceste H4.