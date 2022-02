Uredništvi v Trstu in Gorici zaprti za javnost

Drage bralke, dragi bralci Primorskega dnevnika!

Pandemija nam ne omogoča, da bi javnosti odprli vrata uredništev v Trstu in Gorici. Zato bodo do 31. marca 2022 naše tajništvo, uprava in oglasni oddelek dosegljivi le po telefonu ali elektronski pošti. Uredništvi sta zaprti za vse, brez izjem, saj tudi večji del osebja dela od doma, zaradi česar na naših sedežih ni mogoče opravljati plačil in naročati oglasov oz. obvestil.

Kontaktni podatki za oglasni oddelek so naslednji:

ČESTITKE V OKVIRJU, OSMRTNICE, SOŽALJA, ZAHVALE

IN PLAČLJIVE MALE OGLASE V OKVIRJU sprejemamo

v Trstu po telefonu 040 7786391 in po elektronski pošti na oglasits@primorski.eu

v Gorici po telefonu 0481 356391 in po elektronski pošti na oglasigo@primorski.eu

BREZPLAČNE OGLASE, BREZPLAČNE ČESTITKE IN OBVESTILA sprejemamo

v Trstu po telefonu 040 7786333 in po elektronski pošti na obvestilats@primorski.eu

v Gorici po telefonu 0481 356320 in po elektronski pošti na obvestilago@primorski.eu

URNIK: od 10.00 do 14.00, ob sobotah od 10.00 do 13.00, ob nedeljah in praznikih ZAPRTO

Nestrpno pričakujemo čas, ko vas bomo lahko ponovno sprejeli v uredništvu.