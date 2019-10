Villa Andor v Ankaranu

Dark Theme

Za vse, ki iščete sprostitev in odmik od vsakdanjih skrbi, ponujajo dvanajst popolnoma prenovljenih udobnih in klimatiziranih dvoposteljnih sob, ki vas bodo navdušile z razgledom na park ali na morje. Villa Andor je namreč pozicionirana le streljaj od morja in je torej idealna namestitev v vseh letnih časih. Ankaranski polotok z mestom Ankaran in Krajinskim parkom Debeli Rtič je eno izmed najpomembnejših turističnih središč slovenske obale. Zaradi blage sredozemske klime in milih zim je destinacija privlačna skozi vse leto in idealna za vse ljubitelje neokrnjene narave.

V Villi Andor se zavedajo, da je stik z naravo bistven del izkušnje posameznika, zato so precej pozornosti namenili ureditvi kamnite terase, na kateri lahko gostje uživajo v vrhunski gurmanski izkušnji, ki jo nadgrajujeta vonj sredozemskega rastja ter razgled na celoten Koprski zaliv.

Velik poudarek so namenili prevetritvi kulinarične ponudbe, ki jo prilagajajo letnim časom, saj so prav sveže, lokalne in kakovostne sestavine njihova prednost. Klasična mediteranska restavracija z več desetletno tradicijo vas bo zapeljala z modernim pridihom nostalgičnih okusov domače kuhinje, ki se prepletajo z aromami svežih zelišč in kreacijami mladih kuharskih mojstrov, ki vas poleg raznovrstnega jedilnega lista s pestro ponudbo testenin, rižot, svežih rib ter mesnih jedi in domačih tort sedaj pričakujejo tudi s prav posebno, jesensko obarvano ponudbo – Master menijem Ville Andor. Gre za štirihodni meni v ribji ali mesni različici, ki ga kot sezonsko ponudbo prodajajo po zelo ugodni ceni 35,00€.

Pri mesni različici velja izpostaviti Jesenski krožnik Andor - zorjen, sočen, mariniran argentinski biftek v družbi pečenega treviškega radiča in sotirane zelenjave, pri ribjem pa Master Gourmet krožnik s svežo tuno v objemu sezama in bučnega pireja. Oba menija zaključuje Krostata Villa Andor iz čokoladne osnove, polnjene z belo čokolado ter zaključene s pomarančno glazuro in rožmarinom. Prijazni in izkušeni natakarji vam bodo z veseljem svetovali tudi pri izbiri vina, pri čemer v Villi Andor stavijo predvsem na vrhunska vina priznanih istrskih vinarjev. Jesen v Villi Andor je torej hrustljava, živahna in sladka.