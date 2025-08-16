Virtualne sobe in spletne platforme

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, zanima me, kaj Zoom pravzaprav je oziroma kako ga pravilno poimenujemo. Mi lahko morda podate tudi primere opisne rabe tega orodja, recimo »srečamo se na portalu Zoom, v virtualni sobi, na spletni platformi« itd.

Zoom, pred njim že Skype in še pred njim MSN Messenger so »ista pašta«. Gre za računalniške programe, ki nudijo predvsem infrastrukturo za internetno komunikacijo med uporabniki. Lahko bi tudi rekli, da gre za novo generacijo istega koncepta, ki ga poznamo že vsaj dve desetletji. Najkrajši možni odgovor na zgornje vprašanje je torej naslednji: Zoom je računalniški program, se pa na tem področju tudi terminologija hitro spreminja in sledi tehnološkemu razvoju ter navadam uporabnikov.

V zadnjih letih računalniške programe vse pogosteje poimenujemo »aplikacije«, kar gre pripisati ogromnemu vplivu, ki ga ima industrija pametnih telefonov na občo »tehno sceno«. Danes je do neke mere vse, kar poganja računalniška koda, aplikacija oziroma »app«, naj gre za aplikacije na telefonu, tablici, računalniku ali v osebnem avtomobilu. Torej je poimenovanje program za sodobne standarde mogoče že zastarelo, čeprav je terminološko in semantično najustreznejše.

V rabi pa so poleg tega tudi drugačna poimenovanja. Če pogledamo v korpus slovenskega interneta, lahko opazimo, da je za zoom (v telekomunikacijskem smislu) največkrat uporabljen ravno izraz »aplikacija«, sledita pa mu platforma in orodje. Beseda portal ima bistveno nižjo pojavnost. To si z lahkoto intuitivno razložimo, saj je termin portal nekako bolj povezan s spletnimi stranmi, ki so na enem mestu ponujale novice, vreme, e-pošto in podobno.

Videokonferenčna soba, spletna soba ali Zoom soba imajo zelo nizko pojavnost v korpusu, kar pomeni, da so v splošni rabi prisotni, vendar niso pogosti. V primeru »sobe« gre za dobesedni prevod besede »room« iz angleške besedne zveze »Zoom room«, kar je marketinško ime za spletno infrastrukturo, ki jo platforma Zoom nudi uporabnikom. Ker gre za specifičen produkt znotraj širše storitve Zoom, se v vsakdanjem govoru ta izraz pogosto uporablja bolj sproščeno.

Zdaj pa k »pravilnosti«: to vprašanje ima seveda filozofske implikacije – avtorju tega zapisa se zdi, da v večini primerov zadostuje, če se razumemo, o čem govorimo; v specifičnih kontekstih pa so vse omenjene variante seveda sprejemljive, torej program, aplikacija, portal, platforma itd.

Jezik sicer skoraj vedno omogoča, da se lahko nekaterim situacijam tudi izognemo. Iz zgornje debate in potencialnih dilem se izvijemo z uporabo fraze »vidimo se na Zoomu«, »pošiljam povezavo na Zoom« ipd. Tako ne potrebujemo natančne terminološke opredelitve, sporočilo pa ostane jasno.