Vklop s psihologom Iztokom Spetičem

Voditeljica Barbara Ferluga mu bo postavljala anonimna vprašanja dijakov, ki jih tokrat zaradi izrednih razmer ne bo v studiu. V oddaji boste slišali kako psiholog svetuje in odgovarja na težave najstnikov. V drugem delu oddaje pa bo Spetič kot član združenja Psicologi per i popoli - Psihologi izrednih stanj spregovoril o njihovi pomoči v sodelovanju s civilno zaščito v času koronavirusa. Režija: Jan Leopoli. Uredništvo: B. Ferluga, J. Leopoli, Ž. Pahor. Oddaja bo na sporedu v nedeljo, 15. 3. 2020 ob 20.00 na RAI 3 BIS in v ponovitvi v četrtek, 19. 3. 2020 ob istem času.