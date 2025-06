Kradla naj bi v slačilnici baletne šole

Karabinjerji s Škorklje so ovadili na prostosti 39-letnico s stalnim prebivališčem v Trstu, ki naj bi v slačilnici ene od tržaških baletnih šol kradla gotovino. Karabinjerji so preiskavo sprožili, ko je z njimi stopil v stik upravitelj baletne šole. Nanj se je namreč obrnilo nekaj gojenk in gojencev plesne šole, ki so med treningom ostali brez denarja.

Varnostni organi so si takoj ogledali posnetke nadzornih kamer in ugotovili, da naj bi ženska med plesnimi treningi vstopala v slačilnice ter iz torb gojencev baletne šole kradla gotovino. Karabinjerji so jo identificirali in jo ovadili na prostosti zaradi kraje.