Male velikonočne umetnine

V prostorih Frančiškanskega samostana na Sveti Gori je na ogled razstava pirhov. Na odprtju pred nekaj dnevi je številne obiskovalce nagovoril gvardijan in rektor bazilike, pater Bogdan Knavs. Zahvalil se je vsem, ki so se odzvali vabilu prirediteljev in so s svojimi malimi umetninami prispevali, da se obudijo in ohranijo lepi ljudski običaji. Prisotni so bili tudi predstavniki soprirediteljev pobude, ki sta poleg Frančiškanskega samostana še Krajevna skupnost za Pevmo, Oslavje in Štmaver ter Turistično društvo Solkan. Med kakimi štiridesetimi eksponati je kar nekaj takih, ki prihajajo iz zamejstva. Opazili smo izdelke iz Štmavra, Doberdoba, Gorice, Oslavja in še iz nekaterih krajev. Kot je že navada, sta s svojimi malimi umetninami prisotna tudi dva otroška vrtca, Pikapolonica iz Pevme in Pika Nogavička iz Štandreža.

Razstava pirhov bo odprta do 7. aprila. Med tednom je ogled možen vsak dan od 15. do 18. ure; ob sobotah od 10. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 9. do 19. ure.