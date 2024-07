Svarijo pred boleznimi, ki jih prinašajo tigrasti komarji

Kot dokazujejo tudi nedavni primeri okužb z dengo v Trstu, zaradi katerih so v nekaterih mestnih predelih opravili dezinsekcijo, se v Evropi ob podnebnih spremembah in toplejših temperaturah veča število primerov denge in drugih bolezni, ki jih širijo komarji, svari Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi več virusov, med temi dengo, ziko in čikungunjo, se je medtem udomačila že v mnogih državah EU, tudi v Italiji in Sloveniji.

Na širjenje tovrstnih bolezni vpliva tudi večja mobilnost ljudi. Tudi večina primerov denge, ki so jih zabeležili v Trstu, je bila »uvoženih«, kar pomeni, da so se ljudje okužili na območjih, kjer se soočajo s to boleznijo – v zadnjih mesecih je o tem veliko slišati iz Južne Amerike, zlasti Brazilije in Argentine.

O možnostih okužbe z dengo ter s tem povezanih nevarnostih obveščajo tudi plakati, ki jih je mogoče opaziti na letališčih v Italiji.

V EU lani 130 lokalnih okužb

Lani so v EU, Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem zabeležili 130 primerov mrzlice denga, pri katerih so ugotovili lokalni vir okužbe. Leta 2022 pa so zabeležili 71 primerov lokalnih okužb z virusom denge. Gre za precejšnje povečanje v primerjavi z obdobjem med letoma 2010 in 2021, ko so vsega skupaj zabeležili 73 primerov lokalne okužbe z njim.

Poleg lokalnih virov okužb pa je, kot rečeno, vse več tudi uvoženih primerov, ko se osebe okužijo na potovanjih. Leta 2022 so zabeležili 1572 takih okužb, lani pa 4900, kar je največ od začetka zbiranja podatkov na ravni EU leta 2008.

Prvo cepivo proti čikungunji

Dodatno »orožje« proti enemu izmed omenjenih virusov pa je prvo cepivo proti čikungunji, ki ga je Evropska komisija odobrila prejšnji teden.

Cepivo z imenom Ixchiq je razvilo evropsko biotehnološko podjetje Valneva, na voljo bo v obliki enega odmerka in zgolj za starejše od 18 let. Delovati začne približno mesec dni po cepljenju in spodbudi telo k tvorbi protiteles, ki zagotavljajo zaščito za šest mesecev.