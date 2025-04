V središču shodov varnost pri delu

Varnost pri delu. To je temeljno vprašanje, ki ga sindikati Cgil, Cisl in Uil izpostavljajo na predvečer prvega maja in ga postavljajo v središče letošnjih shodov v Furlaniji-Julijski krajini, tudi glede na ponoven porast nesreč, ki jih beležimo tako na državni kot deželni ravni. Samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta se je v Italiji zgodilo 138 nesreč s smrtnim izidom, kar je 16 odstotkov več kot januarja oz. februarja lani.

Drugo vprašanje, ki pereče vpliva na svet dela in družbo nasploh, so kajpak mednarodne politične in gospodarske razmere. Globalna destabilizacija že močno vpliva na svet dela - napovedane carine spodkopavajo tržna pravila in vodijo v selitev številnih podjetij in posledično v zmanjševanje števila delovne sile.

Prvomajski shod v Trstu bo štartal tako kot vsako leto jutri ob 9. uri od Sv. Jakoba proti Velikemu Trgu, kjer je ob 11. uri predviden govor državne sekretarke Cgil Marie Grazie Gabrielli.

Tradicionalni shod bo tudi na Krasu. Sindikati Cgil, Cisl in Uil vabijo udeležence ob 9.45 pred spomenik padlim v Križu. Sprevod bo od tod ob 10.15 krenil proti Nabrežini: ob 11. uri je na glavnem trgu v vasi predvideno zaključno zborovanje ob spremljavi Godbenega društva Nabrežina; za mikrofonom bo v italijanščini in slovenščini pozdravila Jadranka Blasina.

Podoben shod bo tudi v Miljah: udeleženci se bodo zbrali na območju Giardini d’Europa ob 10. uri, ob 10.30 bodo krenili proti Trgu Marconi, kjer je ob 11.15 predviden govor Stefana Borinija in Fiorelle Benčič.