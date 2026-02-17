Za olimpijsko zlato v Sloveniji 75 tisoč, v Italiji pa 180 tisoč evrov bruto

Olimpijske medalje imajo za dobitnike neprecenljivo čustveno vrednost, v številnih državah pa športnikom prinesejo tudi visoke denarne nagrade, ugotavlja raziskava časnikov USA Today in Forbes. Na vrhu lestvice najbolj radodarnih držav kraljujeta Singapur in Hongkong, kjer bi olimpijski zmagovalec za zlato prejel več kot 650.000 evrov. Medtem ko nekatere države, kot so Norveška, Švedska in Velika Britanija, neposrednih denarnih nagrad ne izplačujejo, temveč sredstva vlagajo v priprave in štipendije, se Italija uvršča v sam svetovni vrh. Italijanski športniki za zlato medaljo prejmejo 180.000 evrov bruto, za srebro 90.000 evrov, bronasta kolajna pa jim prinese 60.000 evrov bruto.

Visoko na lestvici nagrajevanja se nahaja tudi Slovenija, kjer skupni bruto znesek za dobitnika zlate medalje v posamični konkurenci znaša 75.000 evrov. Ta znesek sestavljata nagradi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Olimpijskega komiteja Slovenije, pri čemer so do nagrad v podobni višini upravičeni tudi trenerji športnikov. Za srebrno kolajno slovenski športnik prejme 62.500 evrov bruto, za bron pa 53.000 evrov, hkrati pa so dobitniki odličij upravičeni še do Bloudkove nagrade in dodatka k pokojnini. Po tej ureditvi bo na igrah Milano-Cortina največjo nagrado prejela skakalka Nika Prevc, ki bo za zlato v ekipni tekmi ter srebro in bron v posamični konkurenci skupaj prejela 166.750 evrov bruto. Njen uspeh bo visoke zneske prinesel tudi trenerjema Juriju Tepešu in Robertu Hrgoti, medtem ko Domen Prevc za dve zlati medalji prejme 126.250 evrov.