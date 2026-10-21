Začenja se Zudek No Borders Euro Cup 2026

V telovadnici Aldo Cova na Opčinah se danes popoldne začenja peta izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Organizator prestižnega tekmovanja za starostno skupino U16 je AŠZ Jadran. Na turnirju nastopa osem ekip: štirikratni zaporedni zmagovalec Real Madrid, Joventut Badalona, Armani Olimpia Milano, slovenska reprezentanca U16, novinca srbska Mega in Dubai ter domača Jadran in Pallacanestro Trieste.

Turnir bo ob 14.30 odprla tekma med Mego in Pallacanestrom Trieste, ob 16.30 si bosta nasproti stala Jadran in slovenska izbrana vrsta U16, ob 18.30 bo na vrsti obračun med Joventut Badalona – Dubai, večerna poslastica (začetek ob 20.30) pa bo evroligaški dvoboj med madridskim Realom in milanskim Armanijem. Dogajanje se bo jutri nadaljevalo na Opčinah, petkov spored pa bo v celoti potekal v športni dvorani srednje šole Srečka Kosovela v Sežani. Sobotni tekma za tretje mesto in finale bosta na Opčinah.

Glavni pobudnik turnirja, Jadranov športni vodja Boris Vitez je včeraj potrdil, da je vse nared za začetek turnirja. Za konec tedna je napovedal prihod enega najbolj znanih in vplivnih košarkarskih agentov, Miška Ražnatovića, ki ima pod svojim okriljem tudi srbskega asa Nikolo Jokića.

Danes na Opčinah:

14.30 Mega - Pallacanestro Trieste

16.30 Jadran - Slovenija U16

18.30 Joventut Badalona - Dubai Basketball

20.30 Real Madrid - Armani Olimpia Milano

Jutri na Opčinah:

14.30 Armani Olimpia Milano - Slovenija U16

16.30 Real Madrid - Jadran

18.30 Mega - Dubai Basketball

20.30 Pallacanestro Trieste - Joventut Badalona

V petek v Sežani:

14.30 Joventut Badalona - Mega

16.30 Pallacanestro Trieste - Dubai Basketball

18.30 Jadran - Armani Olimpia Milano

20.30 Real Madrid - Slovenija U16

V soboto na Opčinah:

10.00 tekma za 3. mesto

12.00 finalna tekma