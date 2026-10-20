Pokrajinske volitve morda z občinskimi volitvami spomladi

»Prizadevamo si, da bi volitve v pokrajinske svete potekale z občinskimi volitvami«, je danes izjavil deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti. »Slednje bodo lahko razpisane od 15. aprila do 15. junija 2027,« zato je treba določiti datum znotraj tega časovnega okvira, je sporočil, ko je odgovarjal na vprašanja novinarjev o postopku za ponovno vzpostavitev pokrajin v FJK. Seveda je treba opraviti še nekaj korakov, je pojasnil, pri čemer je omenil, da je pred razpisom volitev potrebno sprejeti šest specifičnih zakonov oz. pet, saj so enega že sprejeli. Delali bodo na tem, je povedal, in si prizadevali, da bodo dosegli zastavljeni cilj.