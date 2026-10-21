Prisluhniti želijo mladim in jim nuditi ustrezno orodje

»Vsak dan srečujem poglede mladih. So zelo globoki, včasih nemirni, predvsem pa vedno polni pričakovanj,« je dejala ravnateljica liceja Alighieri iz Gorice Giovanna Petitti pred včerajšnjim podpisom vzgojnega sporazuma na goriški prefekturi.

Kako prisluhniti pričakovanjem mladih, prepoznati njihove mladih in jim pomagati, še preden se težave poglobijo? Prav to je namen dogovora, ki povezuje goriško prefekturo, goriško občino, drugostopenjske srednje šole na območju nekdanje goriške pokrajine, varnostne organe in zdravstveno podjetje Asugi. Z njim želijo vzpostaviti trajno mrežo sodelovanja za preprečevanje medvrstniškega nasilja, drugih oblik nezakonitih ravnanj in stisk mladih ter za spodbujanje kulture zakonitosti, odgovornosti in medsebojnega spoštovanja.

Šole potrebujejo zaveznike

»Šole ne zmorejo vsega same, potrebujejo zaveznike. Ta protokol povezuje različne ustanove in strokovnjake, pri čemer vsak ohranja svojo vlogo, vsi pa si prizadevajo za skupni cilj: večjo ozaveščenost in odgovornost za lastna dejanja,« je izpostavila direktorica deželnega šolskega urada Patrizia Pavatti. Podpisani vzgojni protokol temelji na skupni direktivi ministrov za notranje zadeve ter za izobraževanje in zasluge, ki je z letošnjim januarjem prefekture in šolske ustanove spodbudila h krepitvi sodelovanja pri preprečevanju stisk mladih in nezakonitih ravnanj ter k spodbujanju kulture zakonitosti.

»Mladi, to je naša zaveza vam. Uresničevanju tega dogovora se bomo posvetili z veliko predanostjo,« je obljubila goriška prefektinja Ester Fedullo. Poudarila je, da ne gre zgolj za odzivanje na kršitve, temveč predvsem za preventivo. Dogovor predvideva redno sodelovanje vseh vključenih ustanov in oblikovanje izobraževalnih programov, ki bodo obravnavali zakonitost, aktivno državljanstvo, medvrstniško in spletno nasilje ter druge težave, s katerimi se srečujejo mladi. Obenem bodo programi namenjeni spodbujanju kulture varnosti, prometne varnosti, zakonitosti, varovanja okolja, čustvene pismenosti ter spoštovanja drugih in različnosti. Pri tem je prefektinja posebej omenila šole s slovenskim učnim jezikom, ki tudi sodelujejo pri protokolu.

Poleg prefektinje Ester Fedullo so dogovor podpisali goriška podžupanja Chiara Gatta, ravnatelji drugostopenjskih srednjih šol na Goriškem, med temi je bil tudi ravnatelj slovenskih zavodov v Puccinijevi ulici Peter Černic, direktorica deželnega šolskega urada Patrizia Pavatti in vodja pokrajinskega šolskega urada Mauro Pantali, generalni direktor Asugi Antonio Poggiana, goriški kvestor Luigi Di Ruscio, predstavniki goriških karabinjerjev in finančne policije ter dijakov.