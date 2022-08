17. Blejski strateški forum o vojni resničnosti

Vladavina moči ali moč pravil? Okoli tega kompleksnega vprašanja se bodo še danes nizali pogovori med udeleženci letošnjega Blejskega strateškega foruma (BSF), na katerem državniki tradicionalno iščejo rešitve na ključne izzive, ki pretijo Evropi. Jasno je tokrat v ospredju besednih soočanj vojna v Ukrajini, katere posledice usodno vplivajo na svetovno gospodarstvo in že močno skrhana mednarodna ravnovesja.

Dejstvo je, da prihodnost prinaša spremenjen multilateralni red, v katerem Evropska unija išče svoj prostor, ki seveda noče biti marginalen. Države pa se morajo sočasno spoprijeti s številnimi globalnimi krizami, od podnebne in gospodarske do prehranske in energetske, ter pojavi novih vojnih žarišč. Sporočilo prvega dne BSF pa je jasno: EU je na strani Ukrajine in odločno proti politiki ruskega predsednika Vladimirja Putina.