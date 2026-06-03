2TDK vložil zahtevo za integralno gradbeno dovoljenje za vzporedni tir

Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja 2TDK Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev.

Vzporedni tir bo potekal ob tiru, ki je že zgrajen, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo pristojno ministrstvo.

Kot so izpostavili na 2TDK, je vložitev zahteve pomemben mejnik pri pripravi projekta, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje, ki sta ključna pogoja za začetek gradnje.

V okviru projekta vzporednega tira bo treba zgraditi več novih objektov. Med njimi sta viadukta Gabrovica in Vinjan ter most Glinščica, ki bodo umeščeni ob obstoječe premostitvene objekte desnega tira.

Poleg tega bodo zgrajene dodatne predorske cevi, in sicer predor T1A v dolžini 80 metrov, predor T3-6L v dolžini 3,2 kilometra ter predor T7L, ki bo v dolžino meril dober kilometer.

Najdaljši predori na trasi so po pojasnilih 2TDK že zgrajeni v okviru projekta desnega tira, ki trenutno služijo kot servisne cevi do začetka gradnje vzporednega levega tira.

Objavo dvostopenjskega razpisa za izvajalca gradbenih del načrtujejo konec letošnjega leta. Začetek gradnje naj bi stekel prihodnje leto oziroma po pridobitvi integralnega gradbenega dovoljenja. Vsa dela pa bi se naj zaključila leta 2030.

»Projekt pripravljamo premišljeno, ob upoštevanju tehničnih, prostorskih in okoljskih zahtev, saj želimo tudi v naslednji fazi nadaljevati odgovorno in strokovno izvedbo projekta,« so na 2TDK v sporočilu za javnost povzeli generalnega direktorja Oseta.

Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je izpostavil, da se bo z vzporednim tirom v celoti izkoristil potencial nove proge. »Projekt vzporednega levega tira je logično nadaljevanje, saj je desni tir ravno v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Z levim tirom bomo dobili zmogljivo dvotirno progo, ki bo služila slovenskemu gospodarstvu in zmanjšala število tovornjakov na cestah,« je poudaril.