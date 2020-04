30-letnica slovenske prelomnice

Jutri bo minilo 30 let od prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji, ki je bila tedaj še del Jugoslavije. Na njih je zmagal Demos, ki je zato sestavil vlado. Njeno vodenje je pripadlo predsedniku Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) Lojzetu Peterletu.

»Slovenske pomladi se ne da označiti kot zgolj desne. Demos je bil pahljača desnih, levih in sredinskih strank,« se v intervjuju za Primorski dnevnik spominja Peterle. »Partija (ZKS) nam ni nič poklonila. Morala je popustiti zaradi notranjega in zunanjega pritiska. Mogoče je celo bolj kot opozicija uvidela, da se bliža konec in se je na prehod dobro pripravila. Ko so slovenski komunisti odšli iz Beograda, je to pozitivno odmevalo v Sloveniji. Kam pa naj bi šli, če ne v Ljubljano. Komunisti so odkrili nacionalno idejo in jo dobro odigrali. Pozitivno je, da niso šli na Demos s trdo roko. Pozitivno je, da smo se dogovorili, kako gremo na plebiscit in da se v kritičnem trenutku nismo razklali.«

Franco Juri, ki je bil v parlament izvoljen kot kandidat Liberalno-demokratske stranke, pa se spominja: »Takrat sta bila v Sloveniji znotraj opozicije takratnemu sistemu že oblikovana dva tabora. Eden je bil bolj nacionalistično usmerjen, sestavljale so ga stranke koalicije Demos, v drugem pa smo bili tisti, ki smo resda izhajali iz že ustaljene Zveze socialistične mladine, ampak smo vključili še civilnodružbena gibanja, ki so poudarjala demokratične vrednote, človekove pravice, pravice žensk in svobodo spolne usmeritve.«

Volitve so odmevale tudi med Slovenci v Italiji in jih – kako drugače – cepile na dva bregova. Istočasno so se odvijale tudi predsedniške volitve: eni so bili za zmagovalca Milana Kučana, drugi za poraženca Jožeta Pučnika.

Tej temi bosta namenjeni dve posebni strani v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku. Digitalna izdaja dnevnika je vsem brezplačno na voljo na jazostanemdoma.primorski.eu.